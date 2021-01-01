У Луцьку сталася ДТП за участю рейсового автобуса та легковика. ВІДЕО





Відео автопригоди



Аварія сталася вчора, 12 серпня, приблизно о 12:00 годині.



На відео видно, як водій автомобіля Peugeot порушив правила переїзду перехрестя, а саме не надав перевагу в русі рейсовому автобусу, що рухався головною дорогою, внаслідок чого відбулось зіткнення.



На щастя, ніхто з пасажирів громадського транспорту не постраждав.



Обидва транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. На місце події працювала поліція для з'ясування усіх обставин.



Відео можна переглянути ТУТ.

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