У Луцькому СІЗО прокоментували смерть 62-річного чоловіка, який зарубав доньку і дружину
Сьогодні, 18:15
Загиблий у камері СІЗО 62-річний Василь Пилипюк не скаржився працівникам слідчого ізолятора на поведінку співкамерників. Про це у коментарі Суспільному розповів начальник Луцького СІЗО Сергій Киреєв.
Про причину бійки між 19-річним ув'язненим і підозрюваним у вбивстві жінки та доньки працівникам слідчого ізолятора нічого невідомо.
Зі слів Сергія Киреєва, про ситуацію охоронцям розповіли інші співкамерники. "Надійшов виклик з камери про те, що людині стало зле, тому допомогу надавали у слідчому ізоляторі та фельдшер, який цілодобово чергує в установі", – каже керівник установи.
19-річний співкамерник, який за версію слідчих побив 62-річного Пилипюка до смерті, в СІЗО перебував понад рік, – розповів Сергій Киреєв. Юнака підозрюють у грабежі та заволодінні транспортним засобом. Додає: ув'язнений під час перебування у СІЗО не порушував режим та не був помічений у конфліктних ситуаціях.
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Нагадаємо, 62-річний Василь Пилипюк, який вбив доньку і дружину у квартирі на проспекті Соборності, помер у СІЗО увечері 10 серпня. Згодом стало відомо, що смерть настала внаслідок отриманих напередодні тілесних ушкоджень. Підозрюють, що їх Пилипюку завдав 18-річний співкамерник.
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Про причину бійки між 19-річним ув'язненим і підозрюваним у вбивстві жінки та доньки працівникам слідчого ізолятора нічого невідомо.
Зі слів Сергія Киреєва, про ситуацію охоронцям розповіли інші співкамерники. "Надійшов виклик з камери про те, що людині стало зле, тому допомогу надавали у слідчому ізоляторі та фельдшер, який цілодобово чергує в установі", – каже керівник установи.
19-річний співкамерник, який за версію слідчих побив 62-річного Пилипюка до смерті, в СІЗО перебував понад рік, – розповів Сергій Киреєв. Юнака підозрюють у грабежі та заволодінні транспортним засобом. Додає: ув'язнений під час перебування у СІЗО не порушував режим та не був помічений у конфліктних ситуаціях.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Спроба самогубства і величезна сума грошей: нові деталі про трагедію із вбивством сім'ї у Луцьку та смертю в СІЗО
Нагадаємо, 62-річний Василь Пилипюк, який вбив доньку і дружину у квартирі на проспекті Соборності, помер у СІЗО увечері 10 серпня. Згодом стало відомо, що смерть настала внаслідок отриманих напередодні тілесних ушкоджень. Підозрюють, що їх Пилипюку завдав 18-річний співкамерник.
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