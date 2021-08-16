Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 16 серпня
Сьогодні, 20:00
Завтра, 16 серпня, на території Волинської області очікуться мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний невеликий дощ, місцями гроза.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19° тепла, вдень 25-30°.
За інформацією Sinoptik, завтра протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Без опадів. Температура вночі 22-20° тепла, вдень 27-28°.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19° тепла, вдень 25-30°.
За інформацією Sinoptik, завтра протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Без опадів. Температура вночі 22-20° тепла, вдень 27-28°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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