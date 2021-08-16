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Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 16 серпня

Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 16 серпня
Завтра, 16 серпня, на території Волинської області очікуться мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний невеликий дощ, місцями гроза.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19° тепла, вдень 25-30°.

За інформацією Sinoptik, завтра протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Без опадів. Температура вночі 22-20° тепла, вдень 27-28°.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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