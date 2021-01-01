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Волинянин, який п'яним керував авто та хотів відкупитися від поліції, отримав штраф

Волинянин, який п'яним керував авто та хотів відкупитися від поліції, отримав штраф
Ківерцівський районний суд за участі прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури призначив 32-річному волинянину, визнаному винним у наданні неправомірної вигоди працівникам поліції, покарання у виді штрафу в розмірі 12 750 гривень.

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.

Майже опівночі 29 січня 2020 року чоловік у селищі Маневичі, аби не бути притягнутим до відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, запропонував та надав поліцейським 1 949 грн.

Попри те, що водій своєї винуватості у пропозиції і наданні неправомірної вигоди службовим особам (ч.1 ст. 369 КК України) не визнав, її довели зібраними у ході розслідування доказами.

За вчинення цього правопорушення волинянин сплатить штраф в сумі 12 750 грн, а за керування автомобілем у нетверезому стані – 10 200 гривень.

Кошти, надані ним як неправомірна вигода поліцейським, конфісковані в дохід держави.

Фото - ілюстративне

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Теги: покарання, суд, п'яне керування, волинянин, хабар
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