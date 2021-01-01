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Українець трагічно загинув у Польщі на робочому місці

Українець трагічно загинув у Польщі на робочому місці
37-річний громадянин України загинув внаслідок нещасного випадку на СТО в населеному пункті Ракшава (Підкарпатське воєводство).

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт місцевої поліції, українець був працевлаштований на СТО, а нещасний випадок з ним трапився під час заміни колеса в транспортному засобі, що використовується на будівництві.

За попередніми даними, від колеса, яке чоловік намагався демонтувати, відірвався один з елементів й потрапив йому в голову. Спроби реанімувати постраждалого працівника результату не дали. Громадянин України помер на місці.

Зараз поліція та інспекція праці розслідують обставини, які призвели до загибелі чоловіка.

Фото - ілюстративне

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Теги: українець, Польща, смерть, СТО
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