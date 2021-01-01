Квартири з просторими терасами – на верхньому поверсі ЖК «Амстердам»*
Сьогодні, 09:05
На верхньому поверсі ЖК “Амстердам” (с. Струмівка) – квартири з особливим плануванням та великими відкритими терасами. Таких є десять помешкань площею від 38,69 м2 до 84,75 м2.
Про це йдеться на сайті Будівельної компанії "Інвестор".
У цьому житловому комплексі – нова класифікація квартир, поширена у світі. Вид житла визначають за кількістю спалень, а не за усіма кімнатами. Відповідно, навіть найменша 1-спальна квартира має окремо вітальню та відділену спальню.
Зараз в ЖК «Амстердам» триває акція на квартири із 2 спальнями. Вартість квадратного метра для акційних квартир при умові повної оплати - 18 000 грн. Серед акційних квартир – дві мають відкриті тераси.
Одна із таких акційних квартир має площу 64,83 м2. Тут кухня об’єднана із вітальнею та коридором (31,18 м2), роздільний санвузол та простора тераса, що має вихід із спальні.
Інша акційна квартира має площу 71,71 м2. Кухня також об’єднана із вітальнею на коридором (загалом виходить 32,2 м2), роздільні санвузли, крім того, є відокремлений гардероб. Вихід на відкриту терасу – із спальні.
Також нагадуємо, що купити квартиру в «Амстердамі» можна за допомогою Державної програми «Доступна іпотека 7%». Спеціалісти «Кредобанку» порахували, скільки доведеться платити, придбавши помешкання різною площею в іпотеку на прикладі трьох квартир у цьому житловому комплексі:
для квартири з 1 спальнею 45,76 м2 платіж в місяць буде становити 5 250 грн
для квартири з 2 спальнями 66,29 м2 – 7 606 грн
для квартири з 3 спальнями 86,55 м2 – 9 931 грн
За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:
+38 067 543 38 24
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
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Про це йдеться на сайті Будівельної компанії "Інвестор".
У цьому житловому комплексі – нова класифікація квартир, поширена у світі. Вид житла визначають за кількістю спалень, а не за усіма кімнатами. Відповідно, навіть найменша 1-спальна квартира має окремо вітальню та відділену спальню.
Зараз в ЖК «Амстердам» триває акція на квартири із 2 спальнями. Вартість квадратного метра для акційних квартир при умові повної оплати - 18 000 грн. Серед акційних квартир – дві мають відкриті тераси.
Одна із таких акційних квартир має площу 64,83 м2. Тут кухня об’єднана із вітальнею та коридором (31,18 м2), роздільний санвузол та простора тераса, що має вихід із спальні.
Інша акційна квартира має площу 71,71 м2. Кухня також об’єднана із вітальнею на коридором (загалом виходить 32,2 м2), роздільні санвузли, крім того, є відокремлений гардероб. Вихід на відкриту терасу – із спальні.
Також нагадуємо, що купити квартиру в «Амстердамі» можна за допомогою Державної програми «Доступна іпотека 7%». Спеціалісти «Кредобанку» порахували, скільки доведеться платити, придбавши помешкання різною площею в іпотеку на прикладі трьох квартир у цьому житловому комплексі:
для квартири з 1 спальнею 45,76 м2 платіж в місяць буде становити 5 250 грн
для квартири з 2 спальнями 66,29 м2 – 7 606 грн
для квартири з 3 спальнями 86,55 м2 – 9 931 грн
За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:
+38 067 543 38 24
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
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