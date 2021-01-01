Квартири з просторими терасами – на верхньому поверсі ЖК «Амстердам»*





Про це йдеться на сайті



У цьому житловому комплексі – нова класифікація квартир, поширена у світі. Вид житла визначають за кількістю спалень, а не за усіма кімнатами. Відповідно, навіть найменша 1-спальна квартира має окремо вітальню та відділену спальню.



Зараз в ЖК «Амстердам»



Одна із таких акційних квартир має площу 64,83 м2. Тут кухня об’єднана із вітальнею та коридором (31,18 м2), роздільний санвузол та простора тераса, що має вихід із спальні.



Інша акційна квартира має площу 71,71 м2. Кухня також об’єднана із вітальнею на коридором (загалом виходить 32,2 м2), роздільні санвузли, крім того, є відокремлений гардероб. Вихід на відкриту терасу – із спальні.



Також нагадуємо, що купити квартиру в «Амстердамі» можна за допомогою Державної програми «Доступна іпотека 7%». Спеціалісти «Кредобанку» порахували, скільки доведеться платити, придбавши помешкання різною площею в іпотеку на прикладі трьох квартир у цьому житловому комплексі:



для квартири з 1 спальнею 45,76 м2 платіж в місяць буде становити 5 250 грн

для квартири з 2 спальнями 66,29 м2 – 7 606 грн

для квартири з 3 спальнями 86,55 м2 – 9 931 грн





За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:



+38 067 543 38 24



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На верхньому поверсі ЖК “Амстердам” (с. Струмівка) – квартири з особливим плануванням та великими відкритими терасами. Таких є десять помешкань площею від 38,69 м2 до 84,75 м2.Про це йдеться на сайті Будівельної компанії "Інвестор". У цьому житловому комплексі – нова класифікація квартир, поширена у світі. Вид житла визначають за кількістю спалень, а не за усіма кімнатами. Відповідно, навіть найменша 1-спальна квартира має окремо вітальню та відділену спальню.Зараз в ЖК «Амстердам» триває акція на квартири із 2 спальнями. Вартість квадратного метра для акційних квартир при умові повної оплати - 18 000 грн. Серед акційних квартир – дві мають відкриті тераси.Одна із таких акційних квартир має площуТут кухня об’єднана із вітальнею та коридором (31,18 м2), роздільний санвузол та простора тераса, що має вихід із спальні.Інша акційна квартира має площу. Кухня також об’єднана із вітальнею на коридором (загалом виходить 32,2 м2), роздільні санвузли, крім того, є відокремлений гардероб. Вихід на відкриту терасу – із спальні.Також нагадуємо, що купити квартиру в «Амстердамі» можна за допомогою Державної програми «Доступна іпотека 7%». Спеціалісти «Кредобанку» порахували, скільки доведеться платити, придбавши помешкання різною площею в іпотеку на прикладі трьох квартир у цьому житловому комплексі:для квартири з 1 спальнеюплатіж в місяць буде становитидля квартири з 2 спальнямидля квартири з 3 спальнямиЗа детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:+38 067 543 38 24Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)Сайт: investor.lutsk.ua Facebook: investorlutsk Інстаграм: bud.investor Youtube: Інвестор

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