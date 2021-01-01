Як у Луцьку святкуватимуть День Незалежності. ПРОГРАМА

З нагоди Дня Незалежності України лучанам та гостям міста підготували цікаву та насичену програму.Про це повідомляє управління інформаційної роботи міської ради.Так, 24 серпня о 9.30 відбудеться покладання квітів до каменю на місці встановлення пам'ятника волинянам, які героїчно загинули захищаючи незалежність нашої держави на Сході України, пам’ятного знаку «Волинські Герої Небесної Сотні» на меморіальному комплексі «Вічна Слава».Також о 9.30 відбудеться марш захисників України від меморіального комплексу «Вічна Слава» до Театрального майдану за участі членів сімей загиблих в АТО/ООС військовослужбовців, учасників бойових дій на Сході України, громадськості. Маршрут маршу: Меморіальний комплекс «Вічна Слава», проспект Василя Мойсея, вулиця Винниченка, Театральний майдан. Потому, покладання квітів до пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за Єдність України» на Театральному майдані.О 10.10 відбудеться велопробіг у вишиванках за маршрутом: Театральний майдан – маршрут № 15а – Театральний майдан.О 11.00 відбудеться відкритий турнір з баскетболу 3х3, присвячений Дню Незалежності України на мультифункціональному спортивному майданчику, що на вулиці Глушець. О тій же годині, пройде сеанс одночасної гри у шахи і шашки поруч з оглядовим майданчиком на проспекті Волі, 8 – 10.О 12.00 на Театральному майдані відбудеться громадська акція “Українська вишиванка”.Урочистості з нагоди 30-ї річниці Незалежності України о 13.00 продовжаться святковою композицією “Ти у мене єдина” на Театральному майдані.Тим часом у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки проходитимуть творчі майстер-класи “Творимо разом нашу Незалежність” та бібліотечний пікнік “Бібліотека — це модно”.З 15.00 по 19.00 на території дитячого містечка «Карамелька» (парк на вул. Конякіна), відбудеться сімейний фестиваль «Незалежна і єдина – моя Україна!», патріотичний флешмоб «Барви незалежності».Окрім того, о 15.30 для лучан та гостей міста стартуватиме безплатна екскурсія “Луцьк від А до Я”.Також у Луцьку пройде театралізоване дійство “У древньому Лучеську”, що розпочнеться о 16.00 театралізованою ходою від приміщення Волинського облмуздрамтеатру імені Т.Г. Шевченка вулицею Лесі Українки та до Луцького замку.На території Луцького міського молодіжного центру о 17.00 відбудеться творчий вечір до Дня Незалежності України, що передбачатиме майстер-класи, вокально-поетичні мініатюри та тематичний кіноперегляд.О 18.00 в Центральному парку культури та відпочинку пройде силове шоу.О 18.00 на Театральному майдані розпочнеться мистецький проєкт “Я люблю Україну”.О 18.45 – урочисте відзначення переможців пісенного конкурсу “З родинного джерела — 2021”.О 19.00 – концерт за участі молодіжних творчих колективів та окремих виконавців “Ми молоді”.О 20.00 – святкова програма Волинського державного академічного українського народного хору.Окрім того, 24 серпня на вулиці Лесі Українки триватиме ярмарок виробів майстрів народних промислів, майстер-класи, проєкт “Мистецька вулиця”.