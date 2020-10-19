У Луцьку на День Незалежності і День міста не працюватимуть ринки





Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцькради.



Так, 24 серпня встановили неробочим днем на всіх ринках незалежно від форм власності.



4 вересня, на День міста, буде неробочим днем на ринках на вулицях Глушець та Замкова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку з відзначенням Дня Незалежності та Дня міста обмежать роботу ринків міста.Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцькради.Так, 24 серпня встановили неробочим днем на всіх ринках незалежно від форм власності.4 вересня, на День міста, буде неробочим днем на ринках на вулицях Глушець та Замкова.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію