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У Луцьку на День Незалежності і День міста не працюватимуть ринки

У Луцьку на День Незалежності і День міста не працюватимуть ринки
У зв’язку з відзначенням Дня Незалежності та Дня міста обмежать роботу ринків міста.

Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцькради.

Так, 24 серпня встановили неробочим днем на всіх ринках незалежно від форм власності.

4 вересня, на День міста, буде неробочим днем на ринках на вулицях Глушець та Замкова.

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Теги: ринки, Луцьк
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