У Луцьку на День Незалежності і День міста не працюватимуть ринки
Сьогодні, 16:13
У зв’язку з відзначенням Дня Незалежності та Дня міста обмежать роботу ринків міста.
Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцькради.
Так, 24 серпня встановили неробочим днем на всіх ринках незалежно від форм власності.
4 вересня, на День міста, буде неробочим днем на ринках на вулицях Глушець та Замкова.
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Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцькради.
Так, 24 серпня встановили неробочим днем на всіх ринках незалежно від форм власності.
4 вересня, на День міста, буде неробочим днем на ринках на вулицях Глушець та Замкова.
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