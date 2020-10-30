У Луцьку нацгвардійці тренувалися піднімати найбільший прапор Волині. ВІДЕО

У Луцьку триває генеральна репетиція з підняття державного прапора України на найвищому в області флагштоку. Нестимуть та підніматимуть найвищий стяг площею 8×12 метрів десятеро нацгвардійців.Про це Суспільному розповів військовослужбовець Алішер Аділов.Репетиції відбуваються на Київському майдані поруч із будівлею облдержадміністрації. 20 серпня робітники приватної фірми поруч із конструкцією завершували вкладати газон, інші засипали вічнозелені рослини – ялівці – камінням.Один із десяти нацгвардійців, які нестимуть найбільший державне полотно на Волині, 20-річний Алішер Аділов розповів: репетирувати почали два тижні тому."Урочистим строковим кроком проносимо його, далі чіпляємо та відбувається процес підняття. Піднімається воно не лише силами військовослужбовців, а по-новітньому", – говорить нацгвардієць.Для того, щоб підняти найбільший прапор на 50-метровий стяготримач, військові витрачають орієнтовно п'ять хвилин.Роботи з облаштування благоустрою навколо будівництва прапора мають завершити до ранку неділі, 22 серпня. Зі слів заступника голови Волинської ОДА Ігоря Чуліпи, конструкція вмонтована добре та має вагу вісім тонн.Каже: влаштували флагшток із державним полотном за кошти благодійників. "Ні з обласного, ні з міського, ні з державного бюджету в будівництво прапора в місті Луцьку не вкладено не однієї копійки", – додав посадовець.Офіційне підняття прапора в Луцьку відбудеться у понеділок, 23 серпня, з нагоди святкування 30-ї річниці Незалежності України.