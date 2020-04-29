Із Афганістану вилетів український евакуаційний літак
Сьогодні, 13:03
Сьогодні, 21 серпня, із аеропорту Кабул (Афганістан) вилетів військово-транспортний літак Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Станом на 10 годину 21 серпня Іл-76МД Повітряних Сил перебуває на аеродромі Ісламабад (Пакистан).
Кількість евакуйованих громадян та час повернення в Україну уточнюють.
Літак Повітряних Сил ЗС України перебуває на Близькому та Середньому Сході з місією евакуації громадян України та іноземців із Афганістану, де ситуація загострилась через прихід до влади Талібану.
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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Станом на 10 годину 21 серпня Іл-76МД Повітряних Сил перебуває на аеродромі Ісламабад (Пакистан).
Кількість евакуйованих громадян та час повернення в Україну уточнюють.
Літак Повітряних Сил ЗС України перебуває на Близькому та Середньому Сході з місією евакуації громадян України та іноземців із Афганістану, де ситуація загострилась через прихід до влади Талібану.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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