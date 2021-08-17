вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Попереджають про ймовірні провокації проросійських сил під час візиту Варфоломія: їх може фінансувати мережа АЗС «БРСМ-нафта»

Попереджають про ймовірні провокації проросійських сил під час візиту Варфоломія: їх може фінансувати мережа АЗС «БРСМ-нафта»
Експерти попереджають про можливі провокації проросійських сил під час візиту Вселенського патріарху Варфоломія. За інформацією політологів, до фінансування протестів проти приїзду Вселенського патріарха можуть бути причетні Андрій Біба та його мережа заправок «БРСМ-Нафта», повідомляється у сюжеті 24 каналу.

«Готуються бойові загони з вірянками Московського патріархату. Будуть чинити якийсь спротив приїзду. Робити картинку, одним словом, для російського телебачення. За інформацією Бігус Інфо і деяких інших, пишуть що зараз у Медвечука нема таких можливостей фінансувати МПЦ, Новінський скоріш за все домовився з Офісом президента і за деякою інформацією Спонсором Московського патріархату став власник «БРСМ-Нафта» Андрій Біба», - зазначає у сюжеті 24 каналу політолог Олексій Голобуцький.

За словами журналістів, мережа «БРСМ-Нафта» та Андрій Біба фінансують будівництво храмів Московського патріархату в Західній Україні, за останній рік вони долучились до будівництва понад 10 храмів. Втім, інформацію щодо фінансування протестів у БРСМ спростовують.

«І якщо будівництво храмів будь якої конфесії не є злочином, то підбурювання та організація заворушень – цілком тягнуть на кримінальну справу. Кажуть політологи. Активісти вже звернулись до СБУ та РНБО з вимогою перевірити фінансування мережею «БРСМ-Нафта» проросійських сил та завадити дестабілізації в Україні», - повідомляється у сюжеті.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: БРСМ-Нафта, Андрій Біба
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Попереджають про ймовірні провокації проросійських сил під час візиту Варфоломія: їх може фінансувати мережа АЗС «БРСМ-нафта»
Сьогодні, 17:31
Розповіли, які міжнародні пункти пропуску на Волині відновили роботу
Сьогодні, 16:25
На Волині зіткнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 15:54
Онкохворим пацієнтам Волинської обласної дитячої лікарні потрібен апарат за три мільйони гривень
Сьогодні, 14:36
На Закарпатті стався вибух на заправці: потерпілі — у лікарні
Сьогодні, 13:53
Схожі новини
СБУ просять перевірити «БРСМ-Нафту» через ймовірні співпрацю з УПЦ (МП) і фінансування протестів до приїзду Варфоломія СБУ просять перевірити «БРСМ-Нафту» через ймовірні співпрацю з УПЦ (МП) і фінансування протестів до приїзду Варфоломія
20 серпень, 17:14
«БРСМ-нафту» підозрюють у фінансуванні протестів Московського патріархату до приїзду Варфоломія «БРСМ-нафту» підозрюють у фінансуванні протестів Московського патріархату до приїзду Варфоломія
18 серпень, 14:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Попереджають про ймовірні провокації проросійських сил під час візиту Варфоломія: їх може фінансувати мережа АЗС «БРСМ-нафта»
Сьогодні, 17:31
 0
Розповіли, які міжнародні пункти пропуску на Волині відновили роботу
Сьогодні, 16:25
 0
На Волині зіткнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 15:54
 0
Онкохворим пацієнтам Волинської обласної дитячої лікарні потрібен апарат за три мільйони гривень
Сьогодні, 14:36
 0
На Закарпатті стався вибух на заправці: потерпілі — у лікарні
Сьогодні, 13:53
 0
Медіа
відео
1/8