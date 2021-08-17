Попереджають про ймовірні провокації проросійських сил під час візиту Варфоломія: їх може фінансувати мережа АЗС «БРСМ-нафта»

Варфоломія. За інформацією політологів, до фінансування протестів проти приїзду Вселенського патріарха можуть бути причетні Андрій Біба та його мережа заправок «БРСМ-Нафта»,



«Готуються бойові загони з вірянками Московського патріархату. Будуть чинити якийсь спротив приїзду. Робити картинку, одним словом, для російського телебачення. За інформацією Бігус Інфо і деяких інших, пишуть що зараз у Медвечука нема таких можливостей фінансувати МПЦ, Новінський скоріш за все домовився з Офісом президента і за деякою інформацією Спонсором Московського патріархату став власник «БРСМ-Нафта» Андрій Біба», - зазначає у сюжеті 24 каналу політолог Олексій Голобуцький.



За словами журналістів, мережа «БРСМ-Нафта» та Андрій Біба фінансують будівництво храмів Московського патріархату в Західній Україні, за останній рік вони долучились до будівництва понад 10 храмів. Втім, інформацію щодо фінансування протестів у БРСМ спростовують.



«І якщо будівництво храмів будь якої конфесії не є злочином, то підбурювання та організація заворушень – цілком тягнуть на кримінальну справу. Кажуть політологи. Активісти вже звернулись до СБУ та РНБО з вимогою перевірити фінансування мережею «БРСМ-Нафта» проросійських сил та завадити дестабілізації в Україні», - повідомляється у





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