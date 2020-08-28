22 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день
Сьогодні, 11:41
У цей день у світі відзначаються День рослинного молока, Міжнародний день пам'яті жертв актів насильства на основі релігії або переконань, Всесвітній день рису джолоф.
Про це повідомляє УНІАН.
Православна церква 22 серпня вшановує пам'ять апостола Матвія. Інші назви свята: "Матвій", "Матвій непогожий".
Що сьогодні не можна робити
День несприятливий - будьте обережні. Дівчатам не варто надягати металеві прикраси - до отруєння.
Прикмети на 22 серпня
З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:
вранці багато роси - до жаркого дня;
з Матвія теплих дощів не чекайте до наступної весни;
ніч ясна, а роси немає - до дощу.
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Про це повідомляє УНІАН.
Православна церква 22 серпня вшановує пам'ять апостола Матвія. Інші назви свята: "Матвій", "Матвій непогожий".
Що сьогодні не можна робити
День несприятливий - будьте обережні. Дівчатам не варто надягати металеві прикраси - до отруєння.
Прикмети на 22 серпня
З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:
вранці багато роси - до жаркого дня;
з Матвія теплих дощів не чекайте до наступної весни;
ніч ясна, а роси немає - до дощу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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