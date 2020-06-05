У волинському місті купили понад 300 ісміттєвих контейнерів, які роздадуть місцевим жителям
Сьогодні, 12:22
У місті Ківерці на виконання Програми «Поводження з твердими побутовими відходами на 2021 рік» купили 340 сміттєвих контенерів.
Про це йдеться на сайті Ківерцівської міської ради.
Відділ комунального господарства та благоустрою Ківерцівської міської ради закупив контейнери для сміття в кількості 340 одиниць, які видаватимуть мешканцям приватних домоволодінь.
Закупівля контейнерів є заохочувальним фактором для укладення громадянами договорів на вивіз твердих побутових відходів із Ківерцівським МВУЖКГ та має на меті зменшення стихійних сміттєзвалищ на території громади, зокрема в лісових масивах.
Укладання договорів на вивезення ТПВ та видача контейнерів буде проводитись за адресою: м. Ківерці, вул. Комунальна, 8
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Про це йдеться на сайті Ківерцівської міської ради.
Відділ комунального господарства та благоустрою Ківерцівської міської ради закупив контейнери для сміття в кількості 340 одиниць, які видаватимуть мешканцям приватних домоволодінь.
Закупівля контейнерів є заохочувальним фактором для укладення громадянами договорів на вивіз твердих побутових відходів із Ківерцівським МВУЖКГ та має на меті зменшення стихійних сміттєзвалищ на території громади, зокрема в лісових масивах.
Укладання договорів на вивезення ТПВ та видача контейнерів буде проводитись за адресою: м. Ківерці, вул. Комунальна, 8
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