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У волинському місті купили понад 300 ісміттєвих контейнерів, які роздадуть місцевим жителям

У волинському місті купили понад 300 ісміттєвих контейнерів, які роздадуть місцевим жителям
У місті Ківерці на виконання Програми «Поводження з твердими побутовими відходами на 2021 рік» купили 340 сміттєвих контенерів.

Про це йдеться на сайті Ківерцівської міської ради.

Відділ комунального господарства та благоустрою Ківерцівської міської ради закупив контейнери для сміття в кількості 340 одиниць, які видаватимуть мешканцям приватних домоволодінь.

Закупівля контейнерів є заохочувальним фактором для укладення громадянами договорів на вивіз твердих побутових відходів із Ківерцівським МВУЖКГ та має на меті зменшення стихійних сміттєзвалищ на території громади, зокрема в лісових масивах.

Укладання договорів на вивезення ТПВ та видача контейнерів буде проводитись за адресою: м. Ківерці, вул. Комунальна, 8

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Теги: сміття, Ківерці
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