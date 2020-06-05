У волинському місті купили понад 300 ісміттєвих контейнерів, які роздадуть місцевим жителям

У місті Ківерці на виконання Програми «Поводження з твердими побутовими відходами на 2021 рік» купили 340 сміттєвих контенерів.Про це йдеться на сайті Ківерцівської міської ради.Відділ комунального господарства та благоустрою Ківерцівської міської ради закупив контейнери для сміття в кількості 340 одиниць, які видаватимуть мешканцям приватних домоволодінь.Закупівля контейнерів є заохочувальним фактором для укладення громадянами договорів на вивіз твердих побутових відходів із Ківерцівським МВУЖКГ та має на меті зменшення стихійних сміттєзвалищ на території громади, зокрема в лісових масивах.Укладання договорів на вивезення ТПВ та видача контейнерів буде проводитись за адресою: м. Ківерці, вул. Комунальна, 8