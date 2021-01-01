23 серпня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети





Дата 23 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, пише



ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 23 серпня, вшановують пам’ять святого Лаврентія.



ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 23 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Лаврентій, Роман, В’ячеслав, Лавр, Панас, Сава, Фелікс.



ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день пам'яті про работоргівлю та її ліквідації.

Європейський день пам'яті жертв сталінізму та нацизму.

День Державного Прапора України.

1904 — запатентовано автомобільний шинний ланцюг.

1918 — Рада міністрів Української Держави затвердила постанову про створення в Києві Державного драматичного театру.

1919 — під час наступу на Київ армія УНР зайняла Новоград-Волинський.

1942 — початок Сталінградської битви.

1975 — відкриття Харківського метрополітену.

1989 — в 50-у річницю підписання радянсько-німецького пакту відбулася акція "Балтійський шлях", коли мешканці Литви, Латвії та Естонії утворили живий ланцюг завдовжки майже 600 км — близько двох мільйонів людей (найбільший живий ланцюг у світі).

1998 — встановлене звання Герой України.



ХТО НАРОДИВСЯ 23 СЕРПНЯ

1867 — Осип Маковей, український поет, прозаїк та громадсько-політичний діяч.

1870 — Володимир Сікевич, військовий і політичний діяч; генерал-хорунжий армії Української Народної Республіки.

1932 — Давид Черкаський, український режисер-мультиплікатор, художник-мультиплікатор, сценарист.

1935 — Анатоль Перепадя, український перекладач.

1941 — Ед Робертс, американський інженер і підприємець, який розробив перший комерційно успішний персональний комп'ютер Altair 8800 в 1975.

1950 — Григорій Гусейнов, український письменник, редактор, видавець.

1974 — Сергій Жадан, український письменник, поет, перекладач, громадський активіст.



НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо вода спокійна, прийдешня осінь і зима не будуть надто суворими.

Сильна спека або сильні дощі – до затяжної й мокрої осені.

Дощ і тепло – рибалка буде вдалою.

Багато вродило жолудів – у наступному році урожай на полях хороший буде.

Іній на траві – зима буде ранньою і холодною.

Листя липи жовтіють знизу – озимі щедро вродять.



ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сьогодні прибирати вдома.

У цей день краще не готувати їжу.

Не варто братися за спиці й голки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 23 серпня, в Україні відзначають День прапора, а віряни вшановують пам’ять святого Лаврентія.Дата 23 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, пише Радіо MAXIMUM ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТОЗа релігійним календарем сьогодні, 23 серпня, вшановують пам’ять святого Лаврентія.ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛАУ понеділок, 23 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Лаврентій, Роман, В’ячеслав, Лавр, Панас, Сава, Фелікс.ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇМіжнародний день пам'яті про работоргівлю та її ліквідації.Європейський день пам'яті жертв сталінізму та нацизму.День Державного Прапора України.1904 — запатентовано автомобільний шинний ланцюг.1918 — Рада міністрів Української Держави затвердила постанову про створення в Києві Державного драматичного театру.1919 — під час наступу на Київ армія УНР зайняла Новоград-Волинський.1942 — початок Сталінградської битви.1975 — відкриття Харківського метрополітену.1989 — в 50-у річницю підписання радянсько-німецького пакту відбулася акція "Балтійський шлях", коли мешканці Литви, Латвії та Естонії утворили живий ланцюг завдовжки майже 600 км — близько двох мільйонів людей (найбільший живий ланцюг у світі).1998 — встановлене звання Герой України.ХТО НАРОДИВСЯ 23 СЕРПНЯ1867 — Осип Маковей, український поет, прозаїк та громадсько-політичний діяч.1870 — Володимир Сікевич, військовий і політичний діяч; генерал-хорунжий армії Української Народної Республіки.1932 — Давид Черкаський, український режисер-мультиплікатор, художник-мультиплікатор, сценарист.1935 — Анатоль Перепадя, український перекладач.1941 — Ед Робертс, американський інженер і підприємець, який розробив перший комерційно успішний персональний комп'ютер Altair 8800 в 1975.1950 — Григорій Гусейнов, український письменник, редактор, видавець.1974 — Сергій Жадан, український письменник, поет, перекладач, громадський активіст.НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇЯкщо вода спокійна, прийдешня осінь і зима не будуть надто суворими.Сильна спека або сильні дощі – до затяжної й мокрої осені.Дощ і тепло – рибалка буде вдалою.Багато вродило жолудів – у наступному році урожай на полях хороший буде.Іній на траві – зима буде ранньою і холодною.Листя липи жовтіють знизу – озимі щедро вродять.ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІНе можна сьогодні прибирати вдома.У цей день краще не готувати їжу.Не варто братися за спиці й голки.

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