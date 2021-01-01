23 серпня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 10:00
Сьогодні, 23 серпня, в Україні відзначають День прапора, а віряни вшановують пам’ять святого Лаврентія.
Дата 23 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, пише Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 23 серпня, вшановують пам’ять святого Лаврентія.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 23 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Лаврентій, Роман, В’ячеслав, Лавр, Панас, Сава, Фелікс.
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
Міжнародний день пам'яті про работоргівлю та її ліквідації.
Європейський день пам'яті жертв сталінізму та нацизму.
День Державного Прапора України.
1904 — запатентовано автомобільний шинний ланцюг.
1918 — Рада міністрів Української Держави затвердила постанову про створення в Києві Державного драматичного театру.
1919 — під час наступу на Київ армія УНР зайняла Новоград-Волинський.
1942 — початок Сталінградської битви.
1975 — відкриття Харківського метрополітену.
1989 — в 50-у річницю підписання радянсько-німецького пакту відбулася акція "Балтійський шлях", коли мешканці Литви, Латвії та Естонії утворили живий ланцюг завдовжки майже 600 км — близько двох мільйонів людей (найбільший живий ланцюг у світі).
1998 — встановлене звання Герой України.
ХТО НАРОДИВСЯ 23 СЕРПНЯ
1867 — Осип Маковей, український поет, прозаїк та громадсько-політичний діяч.
1870 — Володимир Сікевич, військовий і політичний діяч; генерал-хорунжий армії Української Народної Республіки.
1932 — Давид Черкаський, український режисер-мультиплікатор, художник-мультиплікатор, сценарист.
1935 — Анатоль Перепадя, український перекладач.
1941 — Ед Робертс, американський інженер і підприємець, який розробив перший комерційно успішний персональний комп'ютер Altair 8800 в 1975.
1950 — Григорій Гусейнов, український письменник, редактор, видавець.
1974 — Сергій Жадан, український письменник, поет, перекладач, громадський активіст.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
Якщо вода спокійна, прийдешня осінь і зима не будуть надто суворими.
Сильна спека або сильні дощі – до затяжної й мокрої осені.
Дощ і тепло – рибалка буде вдалою.
Багато вродило жолудів – у наступному році урожай на полях хороший буде.
Іній на траві – зима буде ранньою і холодною.
Листя липи жовтіють знизу – озимі щедро вродять.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Не можна сьогодні прибирати вдома.
У цей день краще не готувати їжу.
Не варто братися за спиці й голки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Дата 23 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, пише Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 23 серпня, вшановують пам’ять святого Лаврентія.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 23 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Лаврентій, Роман, В’ячеслав, Лавр, Панас, Сава, Фелікс.
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
Міжнародний день пам'яті про работоргівлю та її ліквідації.
Європейський день пам'яті жертв сталінізму та нацизму.
День Державного Прапора України.
1904 — запатентовано автомобільний шинний ланцюг.
1918 — Рада міністрів Української Держави затвердила постанову про створення в Києві Державного драматичного театру.
1919 — під час наступу на Київ армія УНР зайняла Новоград-Волинський.
1942 — початок Сталінградської битви.
1975 — відкриття Харківського метрополітену.
1989 — в 50-у річницю підписання радянсько-німецького пакту відбулася акція "Балтійський шлях", коли мешканці Литви, Латвії та Естонії утворили живий ланцюг завдовжки майже 600 км — близько двох мільйонів людей (найбільший живий ланцюг у світі).
1998 — встановлене звання Герой України.
ХТО НАРОДИВСЯ 23 СЕРПНЯ
1867 — Осип Маковей, український поет, прозаїк та громадсько-політичний діяч.
1870 — Володимир Сікевич, військовий і політичний діяч; генерал-хорунжий армії Української Народної Республіки.
1932 — Давид Черкаський, український режисер-мультиплікатор, художник-мультиплікатор, сценарист.
1935 — Анатоль Перепадя, український перекладач.
1941 — Ед Робертс, американський інженер і підприємець, який розробив перший комерційно успішний персональний комп'ютер Altair 8800 в 1975.
1950 — Григорій Гусейнов, український письменник, редактор, видавець.
1974 — Сергій Жадан, український письменник, поет, перекладач, громадський активіст.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
Якщо вода спокійна, прийдешня осінь і зима не будуть надто суворими.
Сильна спека або сильні дощі – до затяжної й мокрої осені.
Дощ і тепло – рибалка буде вдалою.
Багато вродило жолудів – у наступному році урожай на полях хороший буде.
Іній на траві – зима буде ранньою і холодною.
Листя липи жовтіють знизу – озимі щедро вродять.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Не можна сьогодні прибирати вдома.
У цей день краще не готувати їжу.
Не варто братися за спиці й голки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає українців із Днем Незалежності!
Останні новини
На Волині за добу – 5 нових випадків коронавірусу
Сьогодні, 10:15
23 серпня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 10:00
Чому варто обирати пентхауси «KYIV SKY»*
Сьогодні, 09:30
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:03