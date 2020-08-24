Як у Луцьку відзначають 30-річчя Незалежності України. ФОТО
Сьогодні, 16:55
Сьогодні у Луцьку відзначають 30-у річницю Незалежності України. З цієї нагоди у місті відбувається ряд заходів.
Про це інформують у Луцькраді.
У приміщенні Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка відбулася урочиста академія за участю Луцького міського голови Ігоря Поліщука, голів Волинської обласної ради Григорія Недопада та Волинської обласної державної адміністрації Юрія Погуляйка, громадськості краю.
Звертаючись до присутніх, Ігор Поліщук зауважив: “Сьогодні той день, коли необхідно дякувати усім, хто віддає державі свою працю, свій інтелект, хто примножує її красу і багатство, хто щоденною працею, кожен на своєму робочому місці, творить її сьогодення та майбутнє. Хочу подякувати усім поколінням українців, які відстоювали незалежність, які захищали країну, її територіальну цілісність та право нашого народу вільно жити у своїй державі”.
Також з вітальними словами до присутніх звернулися й Григорій Недопад та Юрій Погуляйко. Останній вручив родинам загиблих військовослужбовців Андрія Атаманчука, Олега Вишневського та Дмитра Колєснікова ордени “За мужність” ІІІ ступеню (посмертно), які були присвоєні Указом Президента України напередодні Дня Незалежності.
Потому присутні переглянули святковий концерт.
Також, відбулося погашення поштової марки, яка була виготовлення до 30-річчя Незалежності України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформують у Луцькраді.
У приміщенні Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка відбулася урочиста академія за участю Луцького міського голови Ігоря Поліщука, голів Волинської обласної ради Григорія Недопада та Волинської обласної державної адміністрації Юрія Погуляйка, громадськості краю.
Звертаючись до присутніх, Ігор Поліщук зауважив: “Сьогодні той день, коли необхідно дякувати усім, хто віддає державі свою працю, свій інтелект, хто примножує її красу і багатство, хто щоденною працею, кожен на своєму робочому місці, творить її сьогодення та майбутнє. Хочу подякувати усім поколінням українців, які відстоювали незалежність, які захищали країну, її територіальну цілісність та право нашого народу вільно жити у своїй державі”.
Також з вітальними словами до присутніх звернулися й Григорій Недопад та Юрій Погуляйко. Останній вручив родинам загиблих військовослужбовців Андрія Атаманчука, Олега Вишневського та Дмитра Колєснікова ордени “За мужність” ІІІ ступеню (посмертно), які були присвоєні Указом Президента України напередодні Дня Незалежності.
Потому присутні переглянули святковий концерт.
Також, відбулося погашення поштової марки, яка була виготовлення до 30-річчя Незалежності України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає українців із Днем Незалежності!
Останні новини
Військовий з Волині посмертно отримав звання Героя України
Сьогодні, 17:21
Як у Луцьку відзначають 30-річчя Незалежності України. ФОТО
Сьогодні, 16:55
У волинському місті автівка збила мотоцикліста. ФОТО
Сьогодні, 16:25