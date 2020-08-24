Як у Луцьку відзначають 30-річчя Незалежності України. ФОТО

Сьогодні у Луцьку відзначають 30-у річницю Незалежності України. З цієї нагоди у місті відбувається ряд заходів.Про це інформують у Луцькраді.У приміщенні Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка відбулася урочиста академія за участю Луцького міського голови, голів Волинської обласної радита Волинської обласної державної адміністрації, громадськості краю.Звертаючись до присутніх, Ігор Поліщук зауважив: “Сьогодні той день, коли необхідно дякувати усім, хто віддає державі свою працю, свій інтелект, хто примножує її красу і багатство, хто щоденною працею, кожен на своєму робочому місці, творить її сьогодення та майбутнє. Хочу подякувати усім поколінням українців, які відстоювали незалежність, які захищали країну, її територіальну цілісність та право нашого народу вільно жити у своїй державі”.Також з вітальними словами до присутніх звернулися й Григорій Недопад та Юрій Погуляйко. Останній вручив родинам загиблих військовослужбовців Андрія Атаманчука, Олега Вишневського та Дмитра Колєснікова ордени “За мужність” ІІІ ступеню (посмертно), які були присвоєні Указом Президента України напередодні Дня Незалежності.Потому присутні переглянули святковий концерт.Також, відбулося погашення поштової марки, яка була виготовлення до 30-річчя Незалежності України.