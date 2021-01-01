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«Острівці безпеки на дорозі з Ковеля до Луцька є небезпечними», – Юрій Ройко

«Острівці безпеки на дорозі з Ковеля до Луцька є небезпечними», – Юрій Ройко
Острівці безпеки на дорозі з Ковеля до Луцька є небезпечними. Таку позицію в ефірі телеканалу «Аверс» висловив радник голови Луцької районної ради Юрій Ройко.

Про це йдеться на сайті Луцької райради.

З його слів, на цьому відрізку дороги, яку ремонтують в рамках президентської програми «Велике будівництво», острівці безпеки виникають на дорозі хаотично, про них немає попереджувальних знаків, що спричинює аварійні ситуації.

«Йдеться про дорогу державного значення М-19, точніше про відрізок Голоби - Ковель. Ситуація вимагає термінового втручання. Мова йде про такі технічні засоби, які називаються острівці безпеки або засоби заспокоєння руху, які мають виконувати функцію регулювання дорожнього руху та захисту пішоходів.

Консолідуючи звернення людей до мене, як до депутата, та повідомлення про аварії у ЗМІ, я адресував свій депутатський запит голові Волинської ОДА та начальнику Служби автомобільних доріг у Волинській області.

Не знаю, у які ясні голови прийшла думка робити такі острівці безпеки. Вони зроблені поза інженерною логікою та поза здоровим глуздом. Замість того, щоб виконувати функції безпеки острівці можуть стати вбивцями», - сказав Юрій Ройко.

Також радник голови районної ради наголосив, що програма «Велике будівництво» - досить серйозна, і в Україні давно не було такого потужного будівництва доріг.

«Я звернувся до голови ОДА та Служби автомобільних доріг, аби не підставляли Президента та не дискредитували програму «Велике будівництво». Один із таких острівців встановлений у Колодяжному, зі сторони якщо їхати з Ковеля. Я взагалі не знаю, чи зможе фура проїхати, там вузька дорога. А що буде взимку? В наших українських реаліях на дорогах: ожеледиця, сніг, тому я вважаю, поки не пізно, треба переглянути доцільність встановлення острівців безпеки та дотримання норм», - зауважив Юрій Ройко.


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Теги: Волинь, острівці безпеки, дорога, Велике будівництво, Луцька районна рада
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Коментарі 1
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От таке пердло з совковим минулим ще й насаджує в ефірах всіляку нісенітницю. В Румунії , Польщі, Угорщині ці острівки реалізували ще 15 років назад. І вони успішно допомагають неухильно виконувати пдр для «шумахерів». Але із-за таких темних чиновників ми ніяк не можемо прогресувати(((
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