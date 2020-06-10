У моторошній ДТП на Рівненщині загинув чоловік родом з Волині





За попередніми даними, 56-річний водій вантажівки «DAF», житель міста Херсон, не впорався із керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із автомобілем «Kia Ceed». Від удару останній злетів у кювет.



В легковому автомобілі було затиснено 2 людей. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували травмованих та передали працівникам швидкої медичної допомоги.



Унаслідок ДТП 36-річний чоловік, кермувальник легковика, від отриманих травм помер у «швидкій» дорогою до лікарні. Його 28-річну дружину після надання медичної допомоги відпустили.



У рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 2 статті 286 КК України водія вантажівки затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру. Затриманий відповідно до огляду на стан сп’яніння був тверезий. Утім, у нього відібрали зразки крові. За скоєну смертельну ДТП водієві може загрожувати від трьох до восьми років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 24-го серпня внаслідок зіткнення з вантажівкою, між населеними пунктами Рафалівка та Суховоля на Рівненщині, загинув 36-річний чоловік з Володимира-Волинського. Про це пише БУГ. За попередніми даними, 56-річний водій вантажівки «DAF», житель міста Херсон, не впорався із керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із автомобілем «Kia Ceed». Від удару останній злетів у кювет.В легковому автомобілі було затиснено 2 людей. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували травмованих та передали працівникам швидкої медичної допомоги.Унаслідок ДТП 36-річний чоловік, кермувальник легковика, від отриманих травм помер у «швидкій» дорогою до лікарні. Його 28-річну дружину після надання медичної допомоги відпустили.У рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 2 статті 286 КК України водія вантажівки затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру. Затриманий відповідно до огляду на стан сп’яніння був тверезий. Утім, у нього відібрали зразки крові. За скоєну смертельну ДТП водієві може загрожувати від трьох до восьми років позбавлення волі.

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