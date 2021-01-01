Куди піти у Луцьку на вихідних 28–29 серпня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Сьогодні, 14:00
На черзі - останні вихідні літа 2021. Тож не варто просиджувати свій відпочинок у чотирьох стінах. У місті завжди є куди піти, тому обирайте, що вам до смаку.
Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку подій, які допоможуть вам гарно провести час та відпочити після важкого робочого тижня.
Субота, 28 серпня
О 10 годині на Театральному майдані міста відбудеться Всеукраїнський патріотичний забіг з легкої атлетики в пам’ять про загиблих військових «Шаную воїнів, біжу за Героїв України!». Долання дистанції у 1,2 км пройде за маршрутом: Театральний майдан – проспект Волі – перехрестя на вулиці Шопена та проспекту Волі – Театральний майдан. Наразі уже завершилася попередня реєстрація для участі у забігу.
Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок покажуть виставу «Про що мріють зірки». Режисер-постановник – Дмитро Драпіковський. Тривалість вистави: 50 хвилин. Вартість квитка: 40 гривень. Для дітей від 4 років.
О 19 годині у MOJO Disco & Karaoke, що розташоване на Ковельській, 16, «відгримить» запальна вечірка. Розважати гостей будуть Dj Strayder, Dj Slavniy та Dj Baks.
Резервація столиків: 07 37 37 60 60.
О 23 годині у Versailles Karaoke-Disco-Club, що на вулиці Грушевського, 2, запрошують на вечірку від Dj 2К - учасника фестивалю Atlas Weekend, резидента Kiss FM та sound-продюсера. Вхід: 150 гривень.
Контакти для бронювання столиків: 099 43 27 535.
Неділя, 29 серпня
Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок – вистава «Бджілка». Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Данило Поштарук. Тривалість вистави: 1 година 15 хвилин з антрактом. Вартість білета: 40 гривень. Для дітей від 4 років.
О 20 годині у ZAVIDE (проспект Соборності 14а) запрошують на сольний концерт стендап-коміка Андрія Пілата «А таке буває». Вартість квитка: 99 гривень.
Бронювання столиків - за номером 073 100 6662.
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Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку подій, які допоможуть вам гарно провести час та відпочити після важкого робочого тижня.
Субота, 28 серпня
О 10 годині на Театральному майдані міста відбудеться Всеукраїнський патріотичний забіг з легкої атлетики в пам’ять про загиблих військових «Шаную воїнів, біжу за Героїв України!». Долання дистанції у 1,2 км пройде за маршрутом: Театральний майдан – проспект Волі – перехрестя на вулиці Шопена та проспекту Волі – Театральний майдан. Наразі уже завершилася попередня реєстрація для участі у забігу.
Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок покажуть виставу «Про що мріють зірки». Режисер-постановник – Дмитро Драпіковський. Тривалість вистави: 50 хвилин. Вартість квитка: 40 гривень. Для дітей від 4 років.
О 19 годині у MOJO Disco & Karaoke, що розташоване на Ковельській, 16, «відгримить» запальна вечірка. Розважати гостей будуть Dj Strayder, Dj Slavniy та Dj Baks.
Резервація столиків: 07 37 37 60 60.
О 23 годині у Versailles Karaoke-Disco-Club, що на вулиці Грушевського, 2, запрошують на вечірку від Dj 2К - учасника фестивалю Atlas Weekend, резидента Kiss FM та sound-продюсера. Вхід: 150 гривень.
Контакти для бронювання столиків: 099 43 27 535.
Неділя, 29 серпня
Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок – вистава «Бджілка». Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Данило Поштарук. Тривалість вистави: 1 година 15 хвилин з антрактом. Вартість білета: 40 гривень. Для дітей від 4 років.
О 20 годині у ZAVIDE (проспект Соборності 14а) запрошують на сольний концерт стендап-коміка Андрія Пілата «А таке буває». Вартість квитка: 99 гривень.
Бронювання столиків - за номером 073 100 6662.
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