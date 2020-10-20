Готуй сани влітку: скільки у Луцьку передбачають витратити на прибирання снігу
Сьогодні, 21:34
У Луцьку оголосили тендер на послуги з прибирання снігу.
Відповідну пропозицію розмістили на платформі ProZorro.
Згідно з документацією, переможець торгів повинен надати послуги з обслуговування вулиць міста спецтехнікою, послуги навантажувача, автогрейдера, трактора з відвалом, а також механізмів зі щітками, очищувати сніг вручну.
Закуплять для громади 580 тонн солі, 560 тонн піщано-соляної суміші, 560 тонн щебенево-соляної суміші.
Очікувана вартість закупівлі - 4 160 000 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відповідну пропозицію розмістили на платформі ProZorro.
Згідно з документацією, переможець торгів повинен надати послуги з обслуговування вулиць міста спецтехнікою, послуги навантажувача, автогрейдера, трактора з відвалом, а також механізмів зі щітками, очищувати сніг вручну.
Закуплять для громади 580 тонн солі, 560 тонн піщано-соляної суміші, 560 тонн щебенево-соляної суміші.
Очікувана вартість закупівлі - 4 160 000 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Готуй сани влітку: скільки у Луцьку передбачають витратити на прибирання снігу
Сьогодні, 21:34
Погода в Луцьку на завтра, 28 серпня
Сьогодні, 20:00
В Україні подорожчали абрикоси
Сьогодні, 19:43