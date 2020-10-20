Готуй сани влітку: скільки у Луцьку передбачають витратити на прибирання снігу





Відповідну пропозицію розмістили на платформі



Згідно з документацією, переможець торгів повинен надати послуги з обслуговування вулиць міста спецтехнікою, послуги навантажувача, автогрейдера, трактора з відвалом, а також механізмів зі щітками, очищувати сніг вручну.



Закуплять для громади 580 тонн солі, 560 тонн піщано-соляної суміші, 560 тонн щебенево-соляної суміші.



Очікувана вартість закупівлі - 4 160 000 гривень.

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