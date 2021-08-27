У Рівному через електронну сигарету ледь не згоріла багатоповерхівка





Про це повідомляє



За словами власників квартири, у якій сталося загорання, вибухнула батарейка від електронної цигарки. Про це їй повідомили діти, які якраз побачили спалах та те як займається диван.



В ДСНС Рівненщини говорять, що найтяжче у цій пожежі було те, що дим був густим, а температура дуже висока. ОДнак, вогонь все ж вдалося загасити приблизно за годину.



Один з мешканців будинку намагався боротися з вогнем самотужки, внаслідок чого отримав опік. Лікарі надали йому медичну допомогу.



Наразі в поліції встановлюють, чи дійсно пожежа сталася через батарейку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному пожежу в багатоповерхівці гасили близько 40 рятувальників. Виникла вона через пристрій для куріння, який за словами свідків вибухнув.Про це повідомляє ОГО За словами власників квартири, у якій сталося загорання, вибухнула батарейка від електронної цигарки. Про це їй повідомили діти, які якраз побачили спалах та те як займається диван.В ДСНС Рівненщини говорять, що найтяжче у цій пожежі було те, що дим був густим, а температура дуже висока. ОДнак, вогонь все ж вдалося загасити приблизно за годину.Один з мешканців будинку намагався боротися з вогнем самотужки, внаслідок чого отримав опік. Лікарі надали йому медичну допомогу.Наразі в поліції встановлюють, чи дійсно пожежа сталася через батарейку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію