У Рівному через електронну сигарету ледь не згоріла багатоповерхівка
Сьогодні, 03:18
У Рівному пожежу в багатоповерхівці гасили близько 40 рятувальників. Виникла вона через пристрій для куріння, який за словами свідків вибухнув.
Про це повідомляє ОГО.
За словами власників квартири, у якій сталося загорання, вибухнула батарейка від електронної цигарки. Про це їй повідомили діти, які якраз побачили спалах та те як займається диван.
В ДСНС Рівненщини говорять, що найтяжче у цій пожежі було те, що дим був густим, а температура дуже висока. ОДнак, вогонь все ж вдалося загасити приблизно за годину.
Один з мешканців будинку намагався боротися з вогнем самотужки, внаслідок чого отримав опік. Лікарі надали йому медичну допомогу.
Наразі в поліції встановлюють, чи дійсно пожежа сталася через батарейку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє ОГО.
За словами власників квартири, у якій сталося загорання, вибухнула батарейка від електронної цигарки. Про це їй повідомили діти, які якраз побачили спалах та те як займається диван.
В ДСНС Рівненщини говорять, що найтяжче у цій пожежі було те, що дим був густим, а температура дуже висока. ОДнак, вогонь все ж вдалося загасити приблизно за годину.
Один з мешканців будинку намагався боротися з вогнем самотужки, внаслідок чого отримав опік. Лікарі надали йому медичну допомогу.
Наразі в поліції встановлюють, чи дійсно пожежа сталася через батарейку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Рівному через електронну сигарету ледь не згоріла багатоповерхівка
Сьогодні, 03:18
На Донбасі підлітки вбили та спалили двох людей
Сьогодні, 01:13
Волинянин виспівав друге місце на «Чорноморських іграх». ВІДЕО
Сьогодні, 00:15
28 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00