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У Рівному через електронну сигарету ледь не згоріла багатоповерхівка

У Рівному через електронну сигарету ледь не згоріла багатоповерхівка
У Рівному пожежу в багатоповерхівці гасили близько 40 рятувальників. Виникла вона через пристрій для куріння, який за словами свідків вибухнув.

Про це повідомляє ОГО.

За словами власників квартири, у якій сталося загорання, вибухнула батарейка від електронної цигарки. Про це їй повідомили діти, які якраз побачили спалах та те як займається диван.

В ДСНС Рівненщини говорять, що найтяжче у цій пожежі було те, що дим був густим, а температура дуже висока. ОДнак, вогонь все ж вдалося загасити приблизно за годину.

Один з мешканців будинку намагався боротися з вогнем самотужки, внаслідок чого отримав опік. Лікарі надали йому медичну допомогу.

Наразі в поліції встановлюють, чи дійсно пожежа сталася через батарейку.

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Теги: Рівне, пожежа
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