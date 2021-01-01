Увірвалися до топ-5: українська збірна здобула за чотири дні Паралімпіади 34 медалі





Українські спортсмени 28 серпня виграли 12 нагород - 5 золотих, 4 срібні та 3 бронзові, передає



«Золото» до нашої скарбнички додали представники плавання Євген Богодайко (100 метрів, брас), Максим Крипак (100 метрів, вільний стиль), Михайло Сербін (100 метрів, спина), Денис Дубров (200 метрів, комплексне плавання) та Єлизавета Мерешко (100 метрів, брас).



Загалом наші паралімпійці мають у Токіо вже 34 медалі (8, 17, 9). У неофіційному командному заліку українці за якістю нагород піднялися з 9-го на 5-те місце, а за кількістю медалей залишаються четвертими.



Лідирує на Паралімпіаді команда Китаю - 76 медалей (29, 21, 26), другими йдуть паралімпійці Великої Британії - 43 (16, 12, 15).



Як повідомлялося, національна паралімпійська збірна України виступає в Токіо у 15-ти із 22-х видів спорту. Це - бадмінтон, веслування академічне, велосипедний спорт (трек, шосе), голбол, дзюдо, легка атлетика, теніс настільний, пауерліфтинг, параканое, паратриатлон, плавання, стрільба кульова, стрільба з лука, тхеквондо та фехтування на візках.



XVI літні Паралімпійські ігри триватимуть до 5 вересня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На XVI літніх Паралімпійських іграх у Токіо завершився четвертий змагальний день.Українські спортсмени 28 серпня виграли 12 нагород - 5 золотих, 4 срібні та 3 бронзові, передає Укрінформ. «Золото» до нашої скарбнички додали представники плавання(100 метрів, брас),(100 метрів, вільний стиль),(100 метрів, спина),(200 метрів, комплексне плавання) та(100 метрів, брас).Загалом наші паралімпійці мають у Токіо вже 34 медалі (8, 17, 9). У неофіційному командному заліку українці за якістю нагород піднялися з 9-го на 5-те місце, а за кількістю медалей залишаються четвертими.Лідирує на Паралімпіаді команда Китаю - 76 медалей (29, 21, 26), другими йдуть паралімпійці Великої Британії - 43 (16, 12, 15).Як повідомлялося, національна паралімпійська збірна України виступає в Токіо у 15-ти із 22-х видів спорту. Це - бадмінтон, веслування академічне, велосипедний спорт (трек, шосе), голбол, дзюдо, легка атлетика, теніс настільний, пауерліфтинг, параканое, паратриатлон, плавання, стрільба кульова, стрільба з лука, тхеквондо та фехтування на візках.XVI літні Паралімпійські ігри триватимуть до 5 вересня.

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