30 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження відзначає голова Павлівської об'єднаної територіальної громади Андрій Сапожник.
Інформаційне агентство ВолиньPost приєднується до вітань та бажає натхнення, наснаги та успіхів у будь-яких починаннях.
Цього дня іменини у тих, кого звати Кипріан (Купріян), Лев, Мирон, Павло, Стратон, Пилип, Юліанія (Юлія, Уляна).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інформаційне агентство ВолиньPost приєднується до вітань та бажає натхнення, наснаги та успіхів у будь-яких починаннях.
Цього дня іменини у тих, кого звати Кипріан (Купріян), Лев, Мирон, Павло, Стратон, Пилип, Юліанія (Юлія, Уляна).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
30 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині оприлюднили ще майже 20 кримінальних справ щодо репресованих із фонду КДБ
29 серпень, 23:10
«Моя мрія, щоб тато до нас повернувся», – 8-річний син загиблого під Іловайськом волинянина. ВІДЕО
29 серпень, 21:27
Як українцям отримати ліки безкоштовно: 4 способи
29 серпень, 20:39