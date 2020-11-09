У Луцьку 22-річний хлопець викрав Volkswagen з мийки і протаранив два припарковані авто

Затримали керманича, який в стані сп’яніння у Луцьку здійснив ДТП, ймовірно, на викраденому автомобілі.Про це інформує патрульна поліція Волині у фейсбуці.29 серпня вранці патрульні отримали повідомлення про ДТП. Прибувши на вулицю Карпенка-Карого, інспектори виявили три пошкоджені транспортні засоби та паркан.Поліцейські встановили, що під час автопригоди за кермом транспортного засобу Volkswagen Passat перебував 22-річний чоловік, який в стані сп’яніння не впорався з керуванням та здійснив наїзд на припарковані автомобілі.За попередньою інформацією, чоловік викрав автомобіль Volkswagen Passat на мийці для автомобілів у місті Луцьку та здійснив на ньому рух. Патрульні склали на нього відповідні адміністративні матеріали та виклали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції для встановлення всіх обставин події.Наразі за цим фактом слідчими відкрите кримінальне провадження за ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України.