У Луцьку 22-річний хлопець викрав Volkswagen з мийки і протаранив два припарковані авто
Сьогодні, 10:43
Затримали керманича, який в стані сп’яніння у Луцьку здійснив ДТП, ймовірно, на викраденому автомобілі.
Про це інформує патрульна поліція Волині у фейсбуці.
29 серпня вранці патрульні отримали повідомлення про ДТП. Прибувши на вулицю Карпенка-Карого, інспектори виявили три пошкоджені транспортні засоби та паркан.
Поліцейські встановили, що під час автопригоди за кермом транспортного засобу Volkswagen Passat перебував 22-річний чоловік, який в стані сп’яніння не впорався з керуванням та здійснив наїзд на припарковані автомобілі.
За попередньою інформацією, чоловік викрав автомобіль Volkswagen Passat на мийці для автомобілів у місті Луцьку та здійснив на ньому рух. Патрульні склали на нього відповідні адміністративні матеріали та виклали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції для встановлення всіх обставин події.
Наразі за цим фактом слідчими відкрите кримінальне провадження за ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує патрульна поліція Волині у фейсбуці.
29 серпня вранці патрульні отримали повідомлення про ДТП. Прибувши на вулицю Карпенка-Карого, інспектори виявили три пошкоджені транспортні засоби та паркан.
Поліцейські встановили, що під час автопригоди за кермом транспортного засобу Volkswagen Passat перебував 22-річний чоловік, який в стані сп’яніння не впорався з керуванням та здійснив наїзд на припарковані автомобілі.
За попередньою інформацією, чоловік викрав автомобіль Volkswagen Passat на мийці для автомобілів у місті Луцьку та здійснив на ньому рух. Патрульні склали на нього відповідні адміністративні матеріали та виклали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції для встановлення всіх обставин події.
Наразі за цим фактом слідчими відкрите кримінальне провадження за ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку знайшли тіло молодої жінки
Сьогодні, 10:48
У Луцьку 22-річний хлопець викрав Volkswagen з мийки і протаранив два припарковані авто
Сьогодні, 10:43
У Рівному померла жінка, яка виховала 20 сиріт
Сьогодні, 10:42
У селі на Волині серед ночі горів автомобіль
Сьогодні, 10:10