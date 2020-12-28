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Назвали причину смерті молодої жінки, тіло якої знайшли у Луцьку на Соборності

Назвали причину смерті молодої жінки, тіло якої знайшли у Луцьку на Соборності
Відомо, від чого померла 31-річна жінка, труп якої знайшли 29 серпня у одному зі спальних районів Луцька.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Як повідомляють, попередньо смерть молодої жінки наступила через передозування наркотиками.

Нагадаємо, учора близько 23 години вечора в Луцьку на проспекті Соборності знайшли труп 31-річної жінки. Цей факт підтвердили в пресслужбі ГУНП у Волинській області. Під час поверхневого огляду слідів насилля не виявили. Тіло направили на судово-медичну експертизу.

Фото - ілюстративне

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Теги: Луцьк, смерть, жінка, труп
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