Назвали причину смерті молодої жінки, тіло якої знайшли у Луцьку на Соборності





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Як повідомляють, попередньо смерть молодої жінки наступила через передозування наркотиками.



Нагадаємо, учора близько 23 години вечора в Луцьку на проспекті Соборності знайшли труп 31-річної жінки. Цей факт підтвердили в пресслужбі ГУНП у Волинській області. Під час поверхневого огляду слідів насилля не виявили. Тіло направили на судово-медичну експертизу.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відомо, від чого померла 31-річна жінка, труп якої знайшли 29 серпня у одному зі спальних районів Луцька.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Як повідомляють, попередньо смерть молодої жінки наступила через передозування наркотиками.Нагадаємо, учора близько 23 години вечора вЛуцьку на проспекті Соборності знайшли труп 31-річної жінки. Цей факт підтвердили в пресслужбі ГУНП у Волинській області. Під час поверхневого огляду слідів насилля не виявили. Тіло направили на судово-медичну експертизу.

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