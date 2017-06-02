На Волині 120 оленів та майже 30 диких свиней випустили у природній вольєр
Сьогодні, 01:21
120 оленів та до трьох десятків диких свиней, вирощених в екопарку, відтепер житимуть у лісах Турійщини.
Про це повідомила прес-служба Волинської обласної ради.
Власник екопарку, засновник підприємства з розведення диких тварин «Аміла», депутат обласної ради Роман Микитюк вирішив поповнити місцеву волинську фауну тваринами, що виросли на його фермах.
"Я десять років мріяв і готувався до цього. Створив ферму з розведення диких тварин "Аміла". Ми здобували досвід в оленярстві, розведенні дикого кабана, лані європейської та муфлона степового. Паралельно тривало будівництво вольєра у природному середовищі", - розповідає Роман Микитюк.
Площа природної резервації близько 2 тисяч гектарів з огородженням протяжністю понад 20 кілометрів. Співробітники екопарку сподіваються, що до цієй території їхні підопічні швидко призвичаяться і будуть давати потомство.
«Як звірі поведуть себе в лісі ми поки не можемо сказати, але сподіваємось, що нам вдасться максимально зберегти якості кожної породи. На наступний рік ми плануємо випустити у цей вольєр також лань європейську", - поділився планами заступник керівника ФГ "Аміла" Роман Гунчак.
Господарі запевняють, що територія буде доступною для усіх охочих: і для місцевого населення, і для туристів.
"Люди зможуть тут вільно гуляти чи збирати гриби, рухатись по велосипедних, кінних, піших туристичних маршрутах і споглядати багату фауну тутешніх лісів. Нашою мрією також є переселити сюди європейського зубра. Популяцію звіра необхідно регулювати, тому у сезон полювання спробуємо запровадити і мисливський туризм", - заважує Роман Микитюк.
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Про це повідомила прес-служба Волинської обласної ради.
Власник екопарку, засновник підприємства з розведення диких тварин «Аміла», депутат обласної ради Роман Микитюк вирішив поповнити місцеву волинську фауну тваринами, що виросли на його фермах.
"Я десять років мріяв і готувався до цього. Створив ферму з розведення диких тварин "Аміла". Ми здобували досвід в оленярстві, розведенні дикого кабана, лані європейської та муфлона степового. Паралельно тривало будівництво вольєра у природному середовищі", - розповідає Роман Микитюк.
Площа природної резервації близько 2 тисяч гектарів з огородженням протяжністю понад 20 кілометрів. Співробітники екопарку сподіваються, що до цієй території їхні підопічні швидко призвичаяться і будуть давати потомство.
«Як звірі поведуть себе в лісі ми поки не можемо сказати, але сподіваємось, що нам вдасться максимально зберегти якості кожної породи. На наступний рік ми плануємо випустити у цей вольєр також лань європейську", - поділився планами заступник керівника ФГ "Аміла" Роман Гунчак.
Господарі запевняють, що територія буде доступною для усіх охочих: і для місцевого населення, і для туристів.
"Люди зможуть тут вільно гуляти чи збирати гриби, рухатись по велосипедних, кінних, піших туристичних маршрутах і споглядати багату фауну тутешніх лісів. Нашою мрією також є переселити сюди європейського зубра. Популяцію звіра необхідно регулювати, тому у сезон полювання спробуємо запровадити і мисливський туризм", - заважує Роман Микитюк.
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