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Ексчиновниця Волинської ОДА, яку спіймали на хабарі, не з'явилася у суд

Ексчиновниця Волинської ОДА, яку спіймали на хабарі, не з'явилася у суд
Розгляд справи щодо колишньої начальниці управління транспорту та зв'язку Волинської облдержадміністрації Наталії Остапкович, який мав відбутися у Луцькому міськрайонному суді 2 вересня, перенесли.

На засідання обвинувачена не з’явилася. Про це передає кореспондент Суспільного із зали суду.

Як розповів суддя Анатолій Марчук, суд отримав клопотання від Остапкович про перенесення розгляду справи у зв'язку із хворобу.

"Долучена до заяви інформаційна довідка з електронної системи охорони здоров’я, де зазначено медичний висновок про тимчасову непрацездатність, разом з тим, інформації жодної немає, чи перебуває на стаціонарному, чи амбулаторному лікуванні", – каже суддя.

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Анатолій Марчук зобов’язав прокурора перевірити достовірність документів, які обвинувачена додала до клопотання.

До 7 вересня Наталія Остапкович відсторонена від посади керівника обласного управління транспорту, розповів заступник керівника відділу Волинської обласної прокуратури Тарас Гуцуляк. Додає: ОДА готує клопотання до суду про продовження її відсторонення.

Нагадаємо, Наталію Остапкович затримали 10 березня 2021 року під час отримання хабаря. За версією слідства, жінка вимагала від приватного підприємця гроші, а саме - 1 500 доларів США за "позитивне розв'язання питання" щодо надання переваг при проведенні конкурсу на перевезення. 12 березня 2021 року затриманій чиновниці повідомили про підозру. Справу до суду передали в червні. 25 серпня у Волинській облдержадміністрації ліквідували управління транспорту та зв’язку, яке очолювала Остапкович. Його вирішили приєднати до Департаменту інфраструктури ОДА.

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Теги: хабарництво, чиновниця, суд, розгляд справи, Волинська ОДА
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