Ексчиновниця Волинської ОДА, яку спіймали на хабарі, не з'явилася у суд
Сьогодні, 09:36
Розгляд справи щодо колишньої начальниці управління транспорту та зв'язку Волинської облдержадміністрації Наталії Остапкович, який мав відбутися у Луцькому міськрайонному суді 2 вересня, перенесли.
На засідання обвинувачена не з’явилася. Про це передає кореспондент Суспільного із зали суду.
Як розповів суддя Анатолій Марчук, суд отримав клопотання від Остапкович про перенесення розгляду справи у зв'язку із хворобу.
"Долучена до заяви інформаційна довідка з електронної системи охорони здоров’я, де зазначено медичний висновок про тимчасову непрацездатність, разом з тим, інформації жодної немає, чи перебуває на стаціонарному, чи амбулаторному лікуванні", – каже суддя.
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Анатолій Марчук зобов’язав прокурора перевірити достовірність документів, які обвинувачена додала до клопотання.
До 7 вересня Наталія Остапкович відсторонена від посади керівника обласного управління транспорту, розповів заступник керівника відділу Волинської обласної прокуратури Тарас Гуцуляк. Додає: ОДА готує клопотання до суду про продовження її відсторонення.
Нагадаємо, Наталію Остапкович затримали 10 березня 2021 року під час отримання хабаря. За версією слідства, жінка вимагала від приватного підприємця гроші, а саме - 1 500 доларів США за "позитивне розв'язання питання" щодо надання переваг при проведенні конкурсу на перевезення. 12 березня 2021 року затриманій чиновниці повідомили про підозру. Справу до суду передали в червні. 25 серпня у Волинській облдержадміністрації ліквідували управління транспорту та зв’язку, яке очолювала Остапкович. Його вирішили приєднати до Департаменту інфраструктури ОДА.
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На засідання обвинувачена не з’явилася. Про це передає кореспондент Суспільного із зали суду.
Як розповів суддя Анатолій Марчук, суд отримав клопотання від Остапкович про перенесення розгляду справи у зв'язку із хворобу.
"Долучена до заяви інформаційна довідка з електронної системи охорони здоров’я, де зазначено медичний висновок про тимчасову непрацездатність, разом з тим, інформації жодної немає, чи перебуває на стаціонарному, чи амбулаторному лікуванні", – каже суддя.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Чим багата чиновниця Волинської ОДА, яку відсторонили від роботи через хабарництво
Анатолій Марчук зобов’язав прокурора перевірити достовірність документів, які обвинувачена додала до клопотання.
До 7 вересня Наталія Остапкович відсторонена від посади керівника обласного управління транспорту, розповів заступник керівника відділу Волинської обласної прокуратури Тарас Гуцуляк. Додає: ОДА готує клопотання до суду про продовження її відсторонення.
Нагадаємо, Наталію Остапкович затримали 10 березня 2021 року під час отримання хабаря. За версією слідства, жінка вимагала від приватного підприємця гроші, а саме - 1 500 доларів США за "позитивне розв'язання питання" щодо надання переваг при проведенні конкурсу на перевезення. 12 березня 2021 року затриманій чиновниці повідомили про підозру. Справу до суду передали в червні. 25 серпня у Волинській облдержадміністрації ліквідували управління транспорту та зв’язку, яке очолювала Остапкович. Його вирішили приєднати до Департаменту інфраструктури ОДА.
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