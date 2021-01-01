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Волинянин за кермом фури збив чоловіка та втік

Волинянин за кермом фури збив чоловіка та втік
Ковельські поліцейські встановили і розшукали водія, який збив пішохода та втік з місця ДТП.

Автопригода трапилася 1 вересня на автодорозі сполученням Київ-Ковель-Ягодин неподалік села Туровичі Ковельського району, інформує сектор комунікації поліції Волині.

Невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, збив 37-річного пішохода, який рухався узбіччям дороги. Постраждалого госпіталізували. Правопорушник з місця ДТП втік.

Оперативники спільно із співробітниками сектору реагування патрульної поліції встановили та розшукали зловмисника. Ним виявився 45-річний житель Ковеля.

Вантажівку Mercedes-Benz Actros 1841 поліцейські вилучили та помістили на майданчик тимчасово затриманих транспортних засобів.

За фактом автопригоди триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 286 ( Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



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Теги: ковельчанин, аварія, вантажівка
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