Волинянин за кермом фури збив чоловіка та втік
Сьогодні, 12:21
Ковельські поліцейські встановили і розшукали водія, який збив пішохода та втік з місця ДТП.
Автопригода трапилася 1 вересня на автодорозі сполученням Київ-Ковель-Ягодин неподалік села Туровичі Ковельського району, інформує сектор комунікації поліції Волині.
Невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, збив 37-річного пішохода, який рухався узбіччям дороги. Постраждалого госпіталізували. Правопорушник з місця ДТП втік.
Оперативники спільно із співробітниками сектору реагування патрульної поліції встановили та розшукали зловмисника. Ним виявився 45-річний житель Ковеля.
Вантажівку Mercedes-Benz Actros 1841 поліцейські вилучили та помістили на майданчик тимчасово затриманих транспортних засобів.
За фактом автопригоди триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 286 ( Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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Автопригода трапилася 1 вересня на автодорозі сполученням Київ-Ковель-Ягодин неподалік села Туровичі Ковельського району, інформує сектор комунікації поліції Волині.
Невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, збив 37-річного пішохода, який рухався узбіччям дороги. Постраждалого госпіталізували. Правопорушник з місця ДТП втік.
Оперативники спільно із співробітниками сектору реагування патрульної поліції встановили та розшукали зловмисника. Ним виявився 45-річний житель Ковеля.
Вантажівку Mercedes-Benz Actros 1841 поліцейські вилучили та помістили на майданчик тимчасово затриманих транспортних засобів.
За фактом автопригоди триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 286 ( Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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