У найбільшому виші Волині влаштували урочисту посвяту першокурсників в студенти. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Волинському національному університеті імені Лесі Українки влаштували урочисте відкриття нового навчального року та посвяту у першокурсники.Святкові заходи, що зібрали величезну кількість учасників, відбулися 3 вересня.Інавгураційне відкриття 2021-2022 навчального року розпочали об 11:00 з урочистостей біля головного корпусу університету. Тут зібралася величезна кількість студентів, їхніх батьків, викладачів та гостей.Вже через деякий час гості, першокурсники, магістри та батьки студентів урочистою ходою вирушили від головного корпусу вулицями міста від головного корпусу університету до стадіону імені Віктора Завацького, де і відбулася церемонія посвяти в першокурсники.Ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки, вітаючи студентів, розповів, що цьогоріч до вишу на різні ступені освіти вступили 2758 людей, з них першокурсників – 1942. Минулоріч, до слова, ця цифра була на декілька сотень меншою.Вперше у своїй історії університет матиме 7 інтернів, які будуть опановувати спеціальності «Акушерство і гінекологія», «Ортопедія і травматологія», «Хірургія» та «Неврологія».Під час своєї розмови Анатолій Цьось наголосив також на про конкурентних перевагах університету, це, зокрема, – кадровий потенціал, матеріальна база, розвиток дуальної освіти, академічна освіта студентів і реалізація подвійного диплому тощо.Він додав, що за різноманітними рейтингами навчальний заклад має динамічне зростання показників успішності та популярності.Зі стартом нового навчального року студентів найбільшого вишу Волині вітала також народний депутат України, голова Волинської обласної радита інші гості. Кожен, з-поміж іншого, бажав, аби університет став місцним фундаментом для успішного майбутнього студентів.