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У Луцьку пропонують заборонити їздити на самокатах проїжджою частиною

У Луцьку пропонують заборонити їздити на самокатах проїжджою частиною
У Луцьку пропонують внести зміни до правил благоустрою міста, врегулювавши таким чином їзду на самокатах.

Про це йдеться у петиції до місцевої влади лучанина Андрія Вілюка.

"В Україні статус електротранспорту (скутерів, сигвеїв, гіробордів, гіроскутерів і моноколіс) та іншого легкого персонального транспорту не визначений, правила дорожнього руху на них формально не розповсюджуються, що викликає складнощі для поліції під час реєстрації ДТП", - зауважує автор петиції. Тож він запропонував вирішити питання на місцевому рівні, внісши відповідні зміни до правил благоустрою.

Лучанин пропонує:
- дозволити їздити на самокатах велодоріжками зі швидкістю до 20 км/год або пішохідними зонами (тротуарами) до 5 км/год. Водночас пересуватися проїжджою частиною заборонити;

- заборонити паркувати самокат на пішохідних переходах, пандусах, велодоріжках і вузьких тротуарах (ширина менша ніж 1,5 метра), перед входом до будівель, аварійних виходів і зон виїзду екстрених служб;

- самокати обладнати звуковим сигналом і світловими датчиками повороту, а в темний час доби керманича зобов'язати вмикати фару чи ліхтар.

Контроль за виконанням цих змін автор петиції пропонує покласти на муніципальну варту, працівники якої зможуть фіксувати порушення правил благоустрою та складати відповідні протоколи на осіб, які надають послуги з оренди електротранспорту.

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Теги: електросамокати, петиція, транспорт
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з датчиками повороту перебор
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