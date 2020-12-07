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У селі під Луцьком – аварія. ВІДЕО

У селі під Луцьком – аварія. ВІДЕО
ДТП за участю двох авто сталася вранці у селі Княгининок Луцького району.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Близько 12 години у Княгинину зіткнулися «ГАЗель» та Honda. Зі слів очевидців, «ГАЗель» рухалася головною дорогою, а водій Honda, який рухався назустріч, намагався в цей час повернути.

Внаслідок зіткнення у легковика – значно розбитий капот.

Як повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинські області, внаслідок аварії ніхто не постраждав. На місці працює група реагування патрульної поліції. Наразі з'ясовують всі обставини ДТП.


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Теги: Аварія, Княгининок, ГАЗель
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