У селі під Луцьком – аварія. ВІДЕО





Про це



Близько 12 години у Княгинину зіткнулися «ГАЗель» та Honda. Зі слів очевидців, «ГАЗель» рухалася головною дорогою, а водій Honda, який рухався назустріч, намагався в цей час повернути.



Внаслідок зіткнення у легковика – значно розбитий капот.



Як повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинські області, внаслідок аварії ніхто не постраждав. На місці працює група реагування патрульної поліції. Наразі з'ясовують всі обставини ДТП.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ДТП за участю двох авто сталася вранці у селі Княгининок Луцького району.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Близько 12 години у Княгинину зіткнулися «ГАЗель» та Honda. Зі слів очевидців, «ГАЗель» рухалася головною дорогою, а водій Honda, який рухався назустріч, намагався в цей час повернути.Внаслідок зіткнення у легковика – значно розбитий капот.Як повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинські області, внаслідок аварії ніхто не постраждав. На місці працює група реагування патрульної поліції. Наразі з'ясовують всі обставини ДТП.

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