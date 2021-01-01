Водій, ймовірно, заснув за кермом: деталі автотрощі з українцями у Польщі





Про це розповів Генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк, передає



Нагадаємо, Посольство України у Республіці Польща повідомило, сьогодні, 7 вересня, поблизу м.Люблін трапилася ДТП за участі мікроавтобуса, де постраждали українці.



“На даний момент ми опрацьовуємо інформацію, яка поступила від поліції. Консул зараз знаходиться в лікарні, в одній лікарні відвідав трьох наших громадян. У них пошкодження, переламані хребти”, — сказав Павлюк в ефірі одного з телеканалів.



З його слів, щодо решти наших громадян інформація з’ясовується, дипломати мають намір відвідати лікарні, де знаходяться постраждалі українці.



“За інформацією, яку ми отримали від поліції, у мікроавтобусі, який їхав з України, у якому було 9 осіб, потрапив в аварію. Двоє — у важкому стані, семеро — середньої тяжкості”, — повідомив дипломат.



На уточнююче запитання він відповів, що за кермом автобусу був українець. За попередніми даними, він не перебував у стані алкогольного сп’яніння. Водій, ймовірно, заснув за кермом, внаслідок чого сталась ДТП, повідомив Генконсул.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Внаслідок ДТП за участю мікроавтобуса з громадянами України за останніми даними постраждало дев’ять осіб, двоє з них наразі у важкому стані.Про це розповів Генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк, передає УНН Нагадаємо, Посольство України у Республіці Польща повідомило, сьогодні, 7 вересня, поблизу м.Люблін“На даний момент ми опрацьовуємо інформацію, яка поступила від поліції. Консул зараз знаходиться в лікарні, в одній лікарні відвідав трьох наших громадян. У них пошкодження, переламані хребти”, — сказав Павлюк в ефірі одного з телеканалів.З його слів, щодо решти наших громадян інформація з’ясовується, дипломати мають намір відвідати лікарні, де знаходяться постраждалі українці.“За інформацією, яку ми отримали від поліції, у мікроавтобусі, який їхав з України, у якому було 9 осіб, потрапив в аварію. Двоє — у важкому стані, семеро — середньої тяжкості”, — повідомив дипломат.На уточнююче запитання він відповів, що за кермом автобусу був українець. За попередніми даними, він не перебував у стані алкогольного сп’яніння. Водій, ймовірно, заснув за кермом, внаслідок чого сталась ДТП, повідомив Генконсул.

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