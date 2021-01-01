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Водій, ймовірно, заснув за кермом: деталі автотрощі з українцями у Польщі

Водій, ймовірно, заснув за кермом: деталі автотрощі з українцями у Польщі
Внаслідок ДТП за участю мікроавтобуса з громадянами України за останніми даними постраждало дев’ять осіб, двоє з них наразі у важкому стані.

Про це розповів Генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк, передає УНН.

Нагадаємо, Посольство України у Республіці Польща повідомило, сьогодні, 7 вересня, поблизу м.Люблін трапилася ДТП за участі мікроавтобуса, де постраждали українці.

“На даний момент ми опрацьовуємо інформацію, яка поступила від поліції. Консул зараз знаходиться в лікарні, в одній лікарні відвідав трьох наших громадян. У них пошкодження, переламані хребти”, — сказав Павлюк в ефірі одного з телеканалів.

З його слів, щодо решти наших громадян інформація з’ясовується, дипломати мають намір відвідати лікарні, де знаходяться постраждалі українці.

“За інформацією, яку ми отримали від поліції, у мікроавтобусі, який їхав з України, у якому було 9 осіб, потрапив в аварію. Двоє — у важкому стані, семеро — середньої тяжкості”, — повідомив дипломат.

На уточнююче запитання він відповів, що за кермом автобусу був українець. За попередніми даними, він не перебував у стані алкогольного сп’яніння. Водій, ймовірно, заснув за кермом, внаслідок чого сталась ДТП, повідомив Генконсул.

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Теги: аварія, Польща, українці, деталі
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