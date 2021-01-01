Де і на яку зарплату на Волині шукають верстатників. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
Сьогодні, 18:40
Наразі оператори потрібні у Луцьку, Рожищі, Горохові, Ковельському, Ківерцівському та Маневицькому районах. Оплату пропонують від 10 до 13 500 тисяч гривень.
Про актуальні вакансії в області Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.
У Луцьку на зарплату 10 тисяч гривень візьмуть на роботу верстатника широкого профілю. Спеціаліст повинен проводити металообробні роботи в інструментальному цеху (токарні та фрезерувальні роботи). За деталями: 0332 72 82 89 (Возняк Наталія Анатоліївна).
У Рожищі шукають верстатника деревообробних верстатів. Йому обіцяють винагороду в розмірі 12 тисяч гривень. Обов'язки: приймати деталі для обробки на деревообробних верстатах, укладати деталі на підстопне місце, встановлювати різальний інструмент, здійснювати стругання деталей і профілювання заготовок на стругальних верстатах, брускових деталей на однобічних рейсмусових верстатах. Щодо вакансії звертайтесь за намером 03368 2-14-13 (Гулавський Ярослав Іванович).
У Горохові є пропозиція для верстатника деревообробних верстатів. Заробітна плата - 12 тисяч гривень. Працівник буде виконувати роботи на пилорамі, приймати деталі після їх обробки на верстатах. Обов'язковим є уміння подавати та розміщувати заготовки деревини на робочих місцях. Контакти: 067 118 80 98 (Яворський Віталій Анатолійович).
У селищі Люблинець Ковельського району для обробки деревини на чотиристоронньому стругальному верстаті потрібен верстатник деревообробних верстатів. Йому платитимуть 12 тисяч ривень на місяць. Під час роботи потрібно дотримуватись безпечних умов праці. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, звертайтесь за номером 03352 50316 (Домець Інна Олександрівна).
Також на зарплату 13 500 тисяч гривень готові взяти на роботу верстатника деревообробних верстатів. Він буде працювати на пилорамі: різати пиловник та дотримуватися безпечних умов праці. 03352 50316 (Домець Інна Олександрівна).
У Ківерцях є вакансія для верстатника деревообробних верстатів, якому пропонують зарплату 10 тисяч гривень на місяць. Обов'язки: приймати деталі для обробки на деревообробних верстатах, укладати деталі на підстопне місце, підносити заготівлі до верстата, встановлювати різальний інструмент, робити відбраковування деталей по якості обробки, здійснювати налагодження устаткування, що обслуговується, брати участь у ремонті устаткування, що обслуговується. 03365 2 14 69 (Сачанюк Аліна Миколаївна).
У селищі Цемань Ківерцівського району для роботи на лінії пресування, запресовки деталей, виробництва гнутоклеєних деталей (ламелей до ліжка) запрошують на роботу верстатника деревообробних верстатів. Оплата - 10 тисяч гривень. 03365 2 14 69 (Сачанюк Аліна Миколаївна).
У селі Велика Яблунька Маневицького району шукають верстатника деревообробних верстатів, який повинен розпилювати деревину на деревообробних верстатах. Заробітна плата - 10 тисяч гривень. 03376 2-14-60 (Масюк Олена Іванівна).
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Про актуальні вакансії в області Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.
У Луцьку на зарплату 10 тисяч гривень візьмуть на роботу верстатника широкого профілю. Спеціаліст повинен проводити металообробні роботи в інструментальному цеху (токарні та фрезерувальні роботи). За деталями: 0332 72 82 89 (Возняк Наталія Анатоліївна).
У Рожищі шукають верстатника деревообробних верстатів. Йому обіцяють винагороду в розмірі 12 тисяч гривень. Обов'язки: приймати деталі для обробки на деревообробних верстатах, укладати деталі на підстопне місце, встановлювати різальний інструмент, здійснювати стругання деталей і профілювання заготовок на стругальних верстатах, брускових деталей на однобічних рейсмусових верстатах. Щодо вакансії звертайтесь за намером 03368 2-14-13 (Гулавський Ярослав Іванович).
У Горохові є пропозиція для верстатника деревообробних верстатів. Заробітна плата - 12 тисяч гривень. Працівник буде виконувати роботи на пилорамі, приймати деталі після їх обробки на верстатах. Обов'язковим є уміння подавати та розміщувати заготовки деревини на робочих місцях. Контакти: 067 118 80 98 (Яворський Віталій Анатолійович).
У селищі Люблинець Ковельського району для обробки деревини на чотиристоронньому стругальному верстаті потрібен верстатник деревообробних верстатів. Йому платитимуть 12 тисяч ривень на місяць. Під час роботи потрібно дотримуватись безпечних умов праці. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, звертайтесь за номером 03352 50316 (Домець Інна Олександрівна).
Також на зарплату 13 500 тисяч гривень готові взяти на роботу верстатника деревообробних верстатів. Він буде працювати на пилорамі: різати пиловник та дотримуватися безпечних умов праці. 03352 50316 (Домець Інна Олександрівна).
У Ківерцях є вакансія для верстатника деревообробних верстатів, якому пропонують зарплату 10 тисяч гривень на місяць. Обов'язки: приймати деталі для обробки на деревообробних верстатах, укладати деталі на підстопне місце, підносити заготівлі до верстата, встановлювати різальний інструмент, робити відбраковування деталей по якості обробки, здійснювати налагодження устаткування, що обслуговується, брати участь у ремонті устаткування, що обслуговується. 03365 2 14 69 (Сачанюк Аліна Миколаївна).
У селищі Цемань Ківерцівського району для роботи на лінії пресування, запресовки деталей, виробництва гнутоклеєних деталей (ламелей до ліжка) запрошують на роботу верстатника деревообробних верстатів. Оплата - 10 тисяч гривень. 03365 2 14 69 (Сачанюк Аліна Миколаївна).
У селі Велика Яблунька Маневицького району шукають верстатника деревообробних верстатів, який повинен розпилювати деревину на деревообробних верстатах. Заробітна плата - 10 тисяч гривень. 03376 2-14-60 (Масюк Олена Іванівна).
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