На Волині прокурор «кришував» нелегальну АЗС: як його покарали





Відповідний



Як вбачається із вироку, начальник Любешівського відділу Маневицької місцевої прокуратури у лютому 2019 року познайомився із чоловіком, який планував налагодити незаконний «бізнес» з продажу паливно-мастильних матеріалів. З цією метою він вирішив відкрити автозаправну станцію на території селища Любешів. Посадовець пообіцяв новому знайомому посприяти в організації «бізнесу», використовучи свої службові зв'язки. За свої «послуги» прокурор попросив у чоловіка 50-100 літрів диезельного пального щомісяця.



Відтак 17 липня 2019 року начальник Любешівського відділу Маневицької місцевої прокуратури отримав від чоловіка талонів на дизельне пальне об'ємом 100 літрів на суму 2 999 гривень. За це прокурор обіцяв вплинути на місцевого начальника поліції та начальника Любешівської державної податкової інспекції, які уповноважені виявляти автозаправні станції, що працюють без відповідних ліцензій. Наступного разу прокурор отримав талонів на дизельне пальне об'ємом 100 літрів вже 19 серпня 2019 року. Після цього протиправну діяльність «бізнесменів» припинили правоохоронці.



У суді обвинувчений не визнав своєї вини та пояснив, що надавав знайомому юридичні консультації, за що той «віддячував» йому пальним. Окрім того прокурор, який в цьому судовому провадженні був у статусі обвинуваченого, заявив, що його спровокували на вчинення правопорушення. На його думку, під час розслідування були порушені правила підслідності, відтак, всі докази у справі слід визнати недопустимими.



Однак суд дійшов іншого висновку і вирішив, що доказів, якими підтверджуєтья вина обвинуваченого, достатньо для оголошення вироку. Тож чоловікові присудили штраф у розмірі 34 000 гривень. До слова, 27 листопада 2020 року колишній прокурор перекваліфікувався в адвоката – Рада адвокатів Волинської області видала йому адвокатське посвідчення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині судили начальника прокуратури, який за 50-100 літрів пального в місяць обіцяв посприяти забезпеченню роботи підпільної автозаправної станції.Відповідний вирок ухвалив Ратнівський районний суд у Волинській області, пише ІА «Конкурент» Як вбачається із вироку, начальник Любешівського відділу Маневицької місцевої прокуратури у лютому 2019 року познайомився із чоловіком, який планував налагодити незаконний «бізнес» з продажу паливно-мастильних матеріалів. З цією метою він вирішив відкрити автозаправну станцію на території селища Любешів. Посадовець пообіцяв новому знайомому посприяти в організації «бізнесу», використовучи свої службові зв'язки. За свої «послуги» прокурор попросив у чоловіка 50-100 літрів диезельного пального щомісяця.Відтак 17 липня 2019 року начальник Любешівського відділу Маневицької місцевої прокуратури отримав від чоловіка талонів на дизельне пальне об'ємом 100 літрів на суму 2 999 гривень. За це прокурор обіцяв вплинути на місцевого начальника поліції та начальника Любешівської державної податкової інспекції, які уповноважені виявляти автозаправні станції, що працюють без відповідних ліцензій. Наступного разу прокурор отримав талонів на дизельне пальне об'ємом 100 літрів вже 19 серпня 2019 року. Після цього протиправну діяльність «бізнесменів» припинили правоохоронці.У суді обвинувчений не визнав своєї вини та пояснив, що надавав знайомому юридичні консультації, за що той «віддячував» йому пальним. Окрім того прокурор, який в цьому судовому провадженні був у статусі обвинуваченого, заявив, що його спровокували на вчинення правопорушення. На його думку, під час розслідування були порушені правила підслідності, відтак, всі докази у справі слід визнати недопустимими.Однак суд дійшов іншого висновку і вирішив, що доказів, якими підтверджуєтья вина обвинуваченого, достатньо для оголошення вироку. Тож чоловікові присудили штраф у розмірі 34 000 гривень. До слова, 27 листопада 2020 року колишній прокурор перекваліфікувався в адвоката – Рада адвокатів Волинської області видала йому адвокатське посвідчення.

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