Список розширюється: у МЗС назвали кількість країн, які відкриті для українців
Сьогодні, 20:38
Станом на 9 вересня для українських громадян свої кордони відкрили 133 країни світу.
Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає ТСН.
"Станом на сьогодні для громадян України за різних умов відкрито кордони 133 країн світу", - сказав очільник МЗС України.
Кулеба зазначив, для в'їзду кожна країна запроваджує свої умови - десь необхідно пред'явити підтверджуючі документи проходження повного курсу вакцинації від COVID, десь достатньо негативних результатів ПЛР-тесту чи експрес-тесту на ангтиген. Про актуальний режим в’їзду та транзиту можна дізнатися на інтерактивній онлайн-мапі: http://tripadvisor.mfa.gov.ua, додав міністр.
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Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає ТСН.
"Станом на сьогодні для громадян України за різних умов відкрито кордони 133 країн світу", - сказав очільник МЗС України.
Кулеба зазначив, для в'їзду кожна країна запроваджує свої умови - десь необхідно пред'явити підтверджуючі документи проходження повного курсу вакцинації від COVID, десь достатньо негативних результатів ПЛР-тесту чи експрес-тесту на ангтиген. Про актуальний режим в’їзду та транзиту можна дізнатися на інтерактивній онлайн-мапі: http://tripadvisor.mfa.gov.ua, додав міністр.
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