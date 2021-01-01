Юна волинянка малює портрети видатних зірок

Ярослава Плевако із села Мукошин Любешівського району сама навчилася малювати і зараз створює портрети видадних людей.Про це розповідають у газеті "Нове життя".Дівчина малює з дитинства. Зараз вона навчається на третьому курсі Львівського національного університету ім. І. Франка філологічного факультету, де здобуває спеціальність «Українська мова і література» і про хобі малювання не забуває.Для написання портретів найчастіше користується дівчина простими різної твердості олівцями, а також кольоровими. Причому ті та інші – професійні. Пробувала працювати з акриловими та акварельними фарбами, але повернулася до олівців. Майже всі нюанси щодо створення малюнків дізнається в інтернеті. Але деякі ази їй пояснила мама Віра Григорівна, котра свого часу в місцевій школі викладала образотворче мистецтво, щоправда, за професією є керамістом."Буває, тиждень чи місяць маю до малювання натхнення. І якщо беруся за портрет, то працюю, доки його повністю не завершу. Трапляється, що і ніч так пролетить. Хоча переважно це стається у вихідні, коли сусідок по кімнаті нема. Щоправда, вони вже звикли до мого хобі", – описує процес написання картин Ярослава Плевако.З-під її олівця чи пензля виходять в основному портрети відомих українських та зарубіжних кінозірок чи шоу-бізнесу. Хоча, зізнається дівчина, буває, що її надихає гарне фото друзів та знайомих, які вона побачила в інтернеті.