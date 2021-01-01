Експрокурору, який п'яним на смерть збив матір 3-х дітей на Рівненщині, обрали запобіжний захід

35-річна водійка двоколісного загинула на місці події. Відомо, що вона саме поверталась із роботи – тепер без матері залишились троє дітей. За кермом автомобіля був 38-річний мешканець Рівного. За зовнішніми ознаками він був нетверезий. Після зіткнення він намагався втекти з місця ДТП, але його наздогнали патрульні.



Згодом вияснилось, що керманич автівки – експрокурор Іван Скобух. Минулого року він був звільнений, а останнім часом працював адвокатом у Сарнах.



Сьогодні, 10 вересня, у Рівненському міському суді йому обирали запобіжний захід, повідомляє



Станом на вчорашній вечір він не давав жодних показів про подію, яка трапилась. Йому повідомили про підозру за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України.



Сьогодні, 10 вересня, у Рівненському міському суді йому обирали запобіжний захід. Іван Скобух просив призначити цілодобовий домашній арешт.



Для журналістів Іван Скобух заявив, що не втікав від поліції, а зупинився, коли побачив проблискові маячки.



"Життя людини не повернути, я у вчиненому каюсь. Бог свідок - я цього не хотів. Я 15 років працював сумлінно у правоохоронних органах і направляв до суду аналогічні кримінальні провадження", – додав підозрюваний і сказав, що за декілька секунд до зіткнення його відволік його пес, який їхав разом із ним у салоні.



Іван Скобух на запитання, чи допомагатиме рідним загиблої, сказав: "Звичайно, у мене немає іншого виходу."



Рішенням судді Рівненського міського суду 10 вересня підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без права внесення застави. Наступні 60 діб він проведе в ІТТ міста Рівне.



Фото - Суспільне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Минулої ночі біля села Немовичі на Сарненщині, що на Рівненщині, на смерть збили жінку. Аварія сталась, коли потерпіла їхала мопедом – у неї врізався легковик, який їхав у попутному напрямку.. Відомо, що вона саме поверталась із роботи – тепер без матері залишились троє дітей. За кермом автомобіля був 38-річний мешканець Рівного. За зовнішніми ознаками він був нетверезий. Після зіткнення він намагався втекти з місця ДТП, але його наздогнали патрульні.Згодом вияснилось, що керманич автівки – експрокурор. Минулого року він був звільнений, а останнім часом працював адвокатом у Сарнах.Сьогодні, 10 вересня, у Рівненському міському суді йому обирали запобіжний захід, повідомляє "Рівне media". Станом на вчорашній вечір він не давав жодних показів про подію, яка трапилась. Йому повідомили про підозру за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України.Сьогодні, 10 вересня, у Рівненському міському суді йому обирали запобіжний захід. Іван Скобух просив призначити цілодобовий домашній арешт.Для журналістів Іван Скобух заявив, що не втікав від поліції, а зупинився, коли побачив проблискові маячки."Життя людини не повернути, я у вчиненому каюсь. Бог свідок - я цього не хотів. Я 15 років працював сумлінно у правоохоронних органах і направляв до суду аналогічні кримінальні провадження", – додав підозрюваний і сказав, що за декілька секунд до зіткнення його відволік його пес, який їхав разом із ним у салоні.Іван Скобух на запитання, чи допомагатиме рідним загиблої, сказав: "Звичайно, у мене немає іншого виходу."Рішенням судді Рівненського міського суду 10 вересня підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без права внесення застави. Наступні 60 діб він проведе в ІТТ міста Рівне.

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