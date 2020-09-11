У Києві в ДТП потрапили 9 автомобілів, постраждали 4 дорослих і дитина. ФОТО





Про це інформує Головне управління ДСНС України у м.Києві.



12 вересня о 15:44 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на Столичному шосе.



Відразу ж до місця події направили рятувальників частини спеціальної техніки загону технічної служби та 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини.



Як виявилося, ДТП сталася за участю 9-ти автомобілів, в одному із яких було затиснуто водія між сидінням та панеллю приладів.



Рятувальники за допомогою гідравлічного інструмента деблокували чоловіка та передали його медикам із переломом нижніх кінцівок для подальшої госпіталізації. Крім того, аби попередити можливе займання одного із автомобілів, бійці відключили акумуляторну батарею та змили із проїжджої частини паливо-мастильні матеріали.



Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди отримали травми 5 чоловік, з них 1 дитина (2-х осіб госпіталізовано, 2-м дорослим та дитині медичною службою допомогу надали на місці.



Причину дорожньо-транспортної пригоди встановлюватимуть правоохоронці.



Як повідомляє



У водія автомобіля «Хонда Акорд» Драгер показав 1,7 проміле алкоголю.



За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.







Фото - ДСНС м. Київ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Столичному шосе, що у Голосіївському районі столиці, сталася масштабна аварія за участю 9-ти автомобілів.Про це інформує Головне управління ДСНС України у м.Києві.12 вересня о 15:44 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на Столичному шосе.Відразу ж до місця події направили рятувальників частини спеціальної техніки загону технічної служби та 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини.Як виявилося, ДТП сталася за участю 9-ти автомобілів, в одному із яких було затиснуто водія між сидінням та панеллю приладів.Рятувальники за допомогою гідравлічного інструмента деблокували чоловіка та передали його медикам із переломом нижніх кінцівок для подальшої госпіталізації. Крім того, аби попередити можливе займання одного із автомобілів, бійці відключили акумуляторну батарею та змили із проїжджої частини паливо-мастильні матеріали.Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди отримали травми 5 чоловік, з них 1 дитина (2-х осіб госпіталізовано, 2-м дорослим та дитині медичною службою допомогу надали на місці.Причину дорожньо-транспортної пригоди встановлюватимуть правоохоронці.Як повідомляє поліція Києва , в ДТП потрапило 8 авто. Попередньо правоохоронці встановили, що водій автомобіля «Хонда Акорд», рухаючись у напрямку міста Обухів, скоїв зіткнення з попутним автомобілем «Кіа». Після чого вказані транспортні засоби виїхали у зустрічному напрямку. У результаті ці два авто зіткнулися з автомобілями «Джип», «Шкода», «Хюндай», «Хонда» та двома «Фольксвагенами».У водія автомобіля «Хонда Акорд» Драгер показав 1,7 проміле алкоголю.За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.

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