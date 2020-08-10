Розшукали волинянина, який понад пів року переховувався від суду

Поліцейський офіцер Устилузької громади Олександр Дем‘яненко розшукав 37-річного жителя, котрого Володимир-Волинський міський суд оголосив в розшук більше, ніж пів року тому.Про це повідомляє Володимир-Волинський районний відділ поліції.Чоловік не з’являвся на судові засідання та переховувався в Республіці Польща. Повернувшись додому, йому там відпочити не довелось, оскільки волинянина відразу виявив правоохоронець.Поліцейський доставив розшукувану особу до Володимир-Волинського міського суду та передав органам судової влади для прийняття рішення та притягнення останнього до відповідальності за ст. 126-1 ККУ (вчинення домашнього насильства)