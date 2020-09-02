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В Україні за допомогою камер слідкуватимуть за дотриманням карантинних правил

В Україні за допомогою камер слідкуватимуть за дотриманням карантинних правил
Міністерство охорони здоров'я запустить проєкт з установки камер відеоспостереження, які дозволять контролювати дотримання карантинних заходів по регіонах.

Про це розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін, пише "Обозреватель".

Це вимушений захід у зв'язку з небажанням місцевої влади йти всупереч з очікуваннями своїх виборців і вкрай лояльного відношення до порушень протиепідеміологічних заходів у містах.

Крім технічних нововведень буде проводитися й адміністративна робота на виїздах з регуляторною комісією в регіони, де спостерігається погіршення пандемічної ситуації.

"Коронавірусна хвороба – це надзвичайна ситуація національного масштабу. Найімовірніше, в разі зростання кількості заражень і важкого перебігу захворювання, будемо проводити досить часті візити в області, в окремі заклади, щоб пояснити або на місці переконатися в тому, що норми працюють ефективно", – вказав Кузін.

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Теги: відеокамери, карантинні правила
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