В Україні за допомогою камер слідкуватимуть за дотриманням карантинних правил





Про це розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін, пише



Це вимушений захід у зв'язку з небажанням місцевої влади йти всупереч з очікуваннями своїх виборців і вкрай лояльного відношення до порушень протиепідеміологічних заходів у містах.



Крім технічних нововведень буде проводитися й адміністративна робота на виїздах з регуляторною комісією в регіони, де спостерігається погіршення пандемічної ситуації.



"Коронавірусна хвороба – це надзвичайна ситуація національного масштабу. Найімовірніше, в разі зростання кількості заражень і важкого перебігу захворювання, будемо проводити досить часті візити в області, в окремі заклади, щоб пояснити або на місці переконатися в тому, що норми працюють ефективно", – вказав Кузін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство охорони здоров'я запустить проєкт з установки камер відеоспостереження, які дозволять контролювати дотримання карантинних заходів по регіонах.Про це розповів головний санітарний лікар України, пише "Обозреватель". Це вимушений захід у зв'язку з небажанням місцевої влади йти всупереч з очікуваннями своїх виборців і вкрай лояльного відношення до порушень протиепідеміологічних заходів у містах.Крім технічних нововведень буде проводитися й адміністративна робота на виїздах з регуляторною комісією в регіони, де спостерігається погіршення пандемічної ситуації."Коронавірусна хвороба – це надзвичайна ситуація національного масштабу. Найімовірніше, в разі зростання кількості заражень і важкого перебігу захворювання, будемо проводити досить часті візити в області, в окремі заклади, щоб пояснити або на місці переконатися в тому, що норми працюють ефективно", – вказав Кузін.

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