В Україні за допомогою камер слідкуватимуть за дотриманням карантинних правил
Сьогодні, 13:40
Міністерство охорони здоров'я запустить проєкт з установки камер відеоспостереження, які дозволять контролювати дотримання карантинних заходів по регіонах.
Про це розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін, пише "Обозреватель".
Це вимушений захід у зв'язку з небажанням місцевої влади йти всупереч з очікуваннями своїх виборців і вкрай лояльного відношення до порушень протиепідеміологічних заходів у містах.
Крім технічних нововведень буде проводитися й адміністративна робота на виїздах з регуляторною комісією в регіони, де спостерігається погіршення пандемічної ситуації.
"Коронавірусна хвороба – це надзвичайна ситуація національного масштабу. Найімовірніше, в разі зростання кількості заражень і важкого перебігу захворювання, будемо проводити досить часті візити в області, в окремі заклади, щоб пояснити або на місці переконатися в тому, що норми працюють ефективно", – вказав Кузін.
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Про це розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін, пише "Обозреватель".
Це вимушений захід у зв'язку з небажанням місцевої влади йти всупереч з очікуваннями своїх виборців і вкрай лояльного відношення до порушень протиепідеміологічних заходів у містах.
Крім технічних нововведень буде проводитися й адміністративна робота на виїздах з регуляторною комісією в регіони, де спостерігається погіршення пандемічної ситуації.
"Коронавірусна хвороба – це надзвичайна ситуація національного масштабу. Найімовірніше, в разі зростання кількості заражень і важкого перебігу захворювання, будемо проводити досить часті візити в області, в окремі заклади, щоб пояснити або на місці переконатися в тому, що норми працюють ефективно", – вказав Кузін.
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