Надійшли кошти на заробітну плату волинським шахтарям, проте не в повному обсязі



Про це повідомляється на сторінці ДП “Волиньвугілля” у



Надійшли кошти за бюджетною програмою «Реструктуризація вугільної галузі» в сумі 4 294 000 грн.



Їх скеровано на виплату – 59% заробітної плати за серпень 2021 року виробничому персоналу ВП «Шахта «Бужанська».



Документи на виплату заробітної плати надані в Управління Державної казначейської служби у Нововолинську та опрацьовуються.



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