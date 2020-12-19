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Надійшли кошти на заробітну плату волинським шахтарям, проте не в повному обсязі

Надійшли кошти на заробітну плату волинським шахтарям, проте не в повному обсязі
Сьогодні, 14 вересня, надійшли кошти на виплату заробітної плати волинським шахтарям.
Про це повідомляється на сторінці ДП “Волиньвугілля” у Фейсбук.

Надійшли кошти за бюджетною програмою «Реструктуризація вугільної галузі» в сумі 4 294 000 грн.

Їх скеровано на виплату – 59% заробітної плати за серпень 2021 року виробничому персоналу ВП «Шахта «Бужанська».

Документи на виплату заробітної плати надані в Управління Державної казначейської служби у Нововолинську та опрацьовуються.

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Теги: шахта Бужанська, виплата заробітної плати, заборгованість
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