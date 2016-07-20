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Тіла розірвало на частини: у Дніпрі посеред вулиці вибухнув автомобіль

Тіла розірвало на частини: у Дніпрі посеред вулиці вибухнув автомобіль
У Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля загинули дві людини, які перебували всередині легковика.

Повідомлення про подію надійшло до поліції сьогодні, 15 вересня, близько 9-ї ранку, інформує поліція Дніпропетровської області.

Вибух стався в автомобілі «Nissan Primera» на пр. Богдана Хмельницького м. Дніпро. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки, експерти криміналістичної лабораторії.

Встановлюються всі обставини події.

Станом на 10:30 встановили, що в автомобілі перебували чоловік та жінка. Зараз за цим фактом відкрили кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Особи загиблих попередньо встановлені за документами, виявленими на місці події.

Як повідомляє "ТСН", за словами очевидців, вибух був такої сили, що в сусідньому будинку на першому поверсі вилетіли шибки. Спочатку місцеві мешканці думали, що в одній з квартир вибухнув газ. Однак згодом побачили, що палає автомобіль. У соцмережах пишуть, що від вибуху їх тіла розірвало на частини.

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Теги: Дніпро, вибух, автомобіль, смерть
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