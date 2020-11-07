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Під час вибуху авто у Дніпрі загинули речниця ДСНС та ветеран АТО. ВІДЕО

Під час вибуху авто у Дніпрі загинули речниця ДСНС та ветеран АТО. ВІДЕО
У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького 15 вересня вибухнуло авто. Подію кваліфікували як теракт. Під час вибуху автівки загинула начальниця відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС у Дніпропетровській області капітан Дар'я Гречіщева і ветеран АТО Олексій Кавлак.

Про це повідомляє "ТСН" з посиланням на речницю головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області.

Як повідомляє речниця головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області Ганна Старчевська, на місці вибуху були знайдені документи Дар'ї Гречіщевої.

За повідомленням Державної служби з надзвичайних ситуацій, "вона була одна з найкращих співробітників ДСНС, а очолюваний нею відділ - одним із найпередовіших, найфаховіших, найпотужніших серед усіх регіональних пресслужб ДСНС".

Автомобіль був припаркований неподалік магазину та житлового будинку навпроти 16-ї лікарні. Водія автівки вибухом розірвало навпіл.

Поліція встановлює всі обставини події, про причини вибуху наразі не повідомляють.

У мережі з’явилося відео з місця трагедії.


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Теги: Дніпро, вибух, автомобіль
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