Під час вибуху авто у Дніпрі загинули речниця ДСНС та ветеран АТО. ВІДЕО

15 вересня вибухнуло авто. Подію кваліфікували як теракт. Під час вибуху автівки загинула начальниця відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС у Дніпропетровській області капітан Дар'я Гречіщева і ветеран АТО Олексій Кавлак.



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Як повідомляє речниця головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області Ганна Старчевська, на місці вибуху були знайдені документи Дар'ї Гречіщевої.



За повідомленням



Автомобіль був припаркований неподалік магазину та житлового будинку навпроти 16-ї лікарні. Водія автівки вибухом розірвало навпіл.



Поліція встановлює всі обставини події, про причини вибуху наразі не повідомляють.



У мережі з’явилося відео з місця трагедії.





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