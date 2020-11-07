Під час вибуху авто у Дніпрі загинули речниця ДСНС та ветеран АТО. ВІДЕО
Сьогодні, 12:11
У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького 15 вересня вибухнуло авто. Подію кваліфікували як теракт. Під час вибуху автівки загинула начальниця відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС у Дніпропетровській області капітан Дар'я Гречіщева і ветеран АТО Олексій Кавлак.
Про це повідомляє "ТСН" з посиланням на речницю головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області.
Як повідомляє речниця головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області Ганна Старчевська, на місці вибуху були знайдені документи Дар'ї Гречіщевої.
За повідомленням Державної служби з надзвичайних ситуацій, "вона була одна з найкращих співробітників ДСНС, а очолюваний нею відділ - одним із найпередовіших, найфаховіших, найпотужніших серед усіх регіональних пресслужб ДСНС".
Автомобіль був припаркований неподалік магазину та житлового будинку навпроти 16-ї лікарні. Водія автівки вибухом розірвало навпіл.
Поліція встановлює всі обставини події, про причини вибуху наразі не повідомляють.
У мережі з’явилося відео з місця трагедії.
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Про це повідомляє "ТСН" з посиланням на речницю головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області.
Як повідомляє речниця головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області Ганна Старчевська, на місці вибуху були знайдені документи Дар'ї Гречіщевої.
За повідомленням Державної служби з надзвичайних ситуацій, "вона була одна з найкращих співробітників ДСНС, а очолюваний нею відділ - одним із найпередовіших, найфаховіших, найпотужніших серед усіх регіональних пресслужб ДСНС".
Автомобіль був припаркований неподалік магазину та житлового будинку навпроти 16-ї лікарні. Водія автівки вибухом розірвало навпіл.
Поліція встановлює всі обставини події, про причини вибуху наразі не повідомляють.
У мережі з’явилося відео з місця трагедії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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