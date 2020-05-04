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На Волині виявили нелегалку з Росії

На Волині виявили нелегалку з Росії
З 1 вересня на території області проходить практичний етап цільових профілактичних заходів з нагляду та контролю за виконанням законодавства в міграційній сфері під умовною назвою «Мігрант». Так, на території області затримали 3 незаконних мігрантів.

Про це інформує пресслужба Міграційної служби Волині.

Сьогодні, 17 вересня, у Луцьку працівниками УДМС у Волинській області у взаємодії з прикордонниками та правоохоронцями затримано громадянина Азербайджану котрий прострочив дозволені терміни перебування на території України. Порушника примусово повернуть до країни походження.

У Ковелі порушили міграційне законодавство громадянки Російської федерації та Казахстану. Обоє жінок проживали за недійсними документами.

Всіх порушників притягнули до адміністративної відповідальності за ст.203 КУпАП.
На Волині виявили нелегалку з Росії
На Волині виявили нелегалку з Росії

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Теги: Міграційна служба, нелегали
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