На Волині виявили нелегалку з Росії

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З 1 вересня на території області проходить практичний етап цільових профілактичних заходів з нагляду та контролю за виконанням законодавства в міграційній сфері під умовною назвою «Мігрант». Так, на території області затримали 3 незаконних мігрантів.
Про це інформує пресслужба Міграційної служби Волині.
Сьогодні, 17 вересня, у Луцьку працівниками УДМС у Волинській області у взаємодії з прикордонниками та правоохоронцями затримано громадянина Азербайджану котрий прострочив дозволені терміни перебування на території України. Порушника примусово повернуть до країни походження.
У Ковелі порушили міграційне законодавство громадянки Російської федерації та Казахстану. Обоє жінок проживали за недійсними документами.
Всіх порушників притягнули до адміністративної відповідальності за ст.203 КУпАП.
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Про це інформує пресслужба Міграційної служби Волині.
Сьогодні, 17 вересня, у Луцьку працівниками УДМС у Волинській області у взаємодії з прикордонниками та правоохоронцями затримано громадянина Азербайджану котрий прострочив дозволені терміни перебування на території України. Порушника примусово повернуть до країни походження.
У Ковелі порушили міграційне законодавство громадянки Російської федерації та Казахстану. Обоє жінок проживали за недійсними документами.
Всіх порушників притягнули до адміністративної відповідальності за ст.203 КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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