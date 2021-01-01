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19 вересня: яке сьогодні свято і що не можна робити

19 вересня: яке сьогодні свято і що не можна робити
19 вересня відзначають День народження «Смайлика». 19 вересня 1982 року професор Університету Карнегі-Меллона Скотт Фалман вперше запропонував використовувати три символи, що йдуть поспіль: двокрапку, дефіс і закривальну дужку.

Це було зроблено для позначення «усміхненого обличчя» в тексті, який набирається на комп'ютері. Зрештою ідея Фалмана стала фактично революційною в електронному лексиконі, - пише Главком.

Яке сьогодні релігійне свято

За церковним календарем, віряни сьогодні відзначають Спогад дива Архістратига Михаїла. Церква шанує архангела Михаїла як захисника віри і борця проти всякого зла. На іконах Михайло зображується з вогненним мечем в руці або списом, який знищує диявола.

Народні прикмети й традиції

У цей день влаштовували зустрічі з сусідами та родичами. Зазвичай розмовляли, обговорювали якісь події і питання, влаштовували посиденьки, кожен приносив з собою якусь конкретну страву. 19 вересня було прийнято попередньо посваритися через якесь дріб'язкове питання, а вже за столом миритися, щоб не конфліктувати впродовж всього року.

Тепло на Михайлів день – осінь буде довгою.
Листя осики лягають вгору лицьовою стороною – зима буде холодною.
Якщо людина народилася 19 вересня, то її талісманом є аметист.
Якщо на деревах з'явився іній, взимку слід очікувати рясного снігу.
Що не можна робити сьогодні

Сьогодні строго заборонено працювати.
Ні в якому разі не можна ні з ким лаятися, особливо зі старшими родичами.
Не можна сильно наїдатися.
Протипоказано у цю суботу давати в борг – грошей своїх ви побачите не скоро.

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Теги: традиції, прикмети
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