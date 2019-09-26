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Волиняни долучилися до всесвітньої акції з прибирання зелених зон.ФОТО

Волиняни долучилися до всесвітньої акції з прибирання зелених зон.ФОТО
На Волині активні жителі громад 18 вересня долучилися до Всесвітнього дня прибирання World Cleanup Day. Про це пише Суспільне.
Волиняни долучилися до всесвітньої акції з прибирання зелених зон.ФОТО

Як повідомили на сайті Шацької селищної ради, волонтери прибрали від сміття прибережні зони озер Люцимер, Велике Чорне і територію соснової посадки.
Волиняни долучилися до всесвітньої акції з прибирання зелених зон.ФОТО

Також до щорічної соціально-екологічної акції з прибирання зелених зон та благоустрою територій долучилися лісівники Поліського лісового господарства. Як повідомили у пресслужбі держпідприємства у Facebook, лісівники прибирали рекреаційні пункти, місця зупинки автотранспорту та узбіччя автошляху міжнародного значення Київ – Варшава.

Усього лісівники Поліського лісгоспу зібрали та прибрали майже 300 кілограмів сміття.
Волиняни долучилися до всесвітньої акції з прибирання зелених зон.ФОТО

Схожу екологічну акцію організували працівники Ковельського лісового господарства. Лісівники держпідприємства разом із вихованцями та педагогами Скулинського учнівського лісництва прибрали прибережну територію водойми в селі Скулин, – повідомили на сторінці лісгоспу у Facebook.
Волиняни долучилися до всесвітньої акції з прибирання зелених зон.ФОТО

Територію біля озера Любань в селі Замшани очищали вихованці та викладачі Замшанського учнівського лісництва.

Довідково: World Cleanup Day – це щорічна міжнародна соціально-екологічна акція з прибирання зелених зон та благоустрою територій.

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Теги: прибирання території, World Cleanup Day.
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