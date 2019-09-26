Волиняни долучилися до всесвітньої акції з прибирання зелених зон.ФОТО





Як повідомили на сайті Шацької селищної ради, волонтери прибрали від сміття прибережні зони озер Люцимер, Велике Чорне і територію соснової посадки.



Також до щорічної соціально-екологічної акції з прибирання зелених зон та благоустрою територій долучилися лісівники Поліського лісового господарства. Як повідомили у пресслужбі держпідприємства у Facebook, лісівники прибирали рекреаційні пункти, місця зупинки автотранспорту та узбіччя автошляху міжнародного значення Київ – Варшава.



Усього лісівники Поліського лісгоспу зібрали та прибрали майже 300 кілограмів сміття.



Схожу екологічну акцію організували працівники Ковельського лісового господарства. Лісівники держпідприємства разом із вихованцями та педагогами Скулинського учнівського лісництва прибрали прибережну територію водойми в селі Скулин, – повідомили на сторінці лісгоспу у Facebook.



Територію біля озера Любань в селі Замшани очищали вихованці та викладачі Замшанського учнівського лісництва.



Довідково: World Cleanup Day – це щорічна міжнародна соціально-екологічна акція з прибирання зелених зон та благоустрою територій.

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