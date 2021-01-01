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Де у Луцьку будуть відключати світло 21 вересня. АДРЕСИ

Де у Луцьку будуть відключати світло 21 вересня. АДРЕСИ
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт на трансформаторних підстанціях у Луцьку буде відсутня електроенергія.

Про це повідомляє пресслужба Луцькради.

У вівторок, 21 вересня, з 09:00-17:00 буде вимкнена електроенергія за такими адресами: вул. Офіцерська, вул. Кольцова, вул. Набережна, вул. Залізнична.

Просимо вибачення за тимчасові технічні незручності.

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Теги: світло, Луцьк, вимкнення
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