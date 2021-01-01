Де у Луцьку будуть відключати світло 21 вересня. АДРЕСИ





Про це повідомляє пресслужба Луцькради.



У вівторок, 21 вересня, з 09:00-17:00 буде вимкнена електроенергія за такими адресами: вул. Офіцерська, вул. Кольцова, вул. Набережна, вул. Залізнична.



Просимо вибачення за тимчасові технічні незручності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку зі здійсненням технічних робіт на трансформаторних підстанціях у Луцьку буде відсутня електроенергія.Про це повідомляє пресслужба Луцькради.У вівторок, 21 вересня, з 09:00-17:00 буде вимкнена електроенергія за такими адресами: вул. Офіцерська, вул. Кольцова, вул. Набережна, вул. Залізнична.Просимо вибачення за тимчасові технічні незручності.

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