У Маневичах безкоштовно обстежуватимуть на рак шкіри
Сьогодні, 13:37
23 вересня на базі амбулаторії загальної практики сімейної медицини у селищі Маневичі (вул. Незалежності, 3, 2 пов.) відбудеться виїзне дерматоскопічне обстеження на рак шкіри.
Виїзд організовує Фонд боротьби з раком.
Обстеження здійснюватиме лікар-дерматовенеролог Волинського обласного шкірно-венерологічного диспансеру Юлія Ніколайчук.
Прийом розпочнеться о 10:00.
Телефон для довідок та запису: 03376 22150 (реєстратура).
Обстеження є безкоштовним.
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Виїзд організовує Фонд боротьби з раком.
Обстеження здійснюватиме лікар-дерматовенеролог Волинського обласного шкірно-венерологічного диспансеру Юлія Ніколайчук.
Прийом розпочнеться о 10:00.
Телефон для довідок та запису: 03376 22150 (реєстратура).
Обстеження є безкоштовним.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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