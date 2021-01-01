У Маневичах безкоштовно обстежуватимуть на рак шкіри





Виїзд організовує Фонд боротьби з раком.



Обстеження здійснюватиме лікар-дерматовенеролог Волинського обласного шкірно-венерологічного диспансеру Юлія Ніколайчук.



Прийом розпочнеться о 10:00.



Телефон для довідок та запису: 03376 22150 (реєстратура).



Обстеження є безкоштовним.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 23 вересня на базі амбулаторії загальної практики сімейної медицини у селищі Маневичі (вул. Незалежності, 3, 2 пов.) відбудеться виїзне дерматоскопічне обстеження на рак шкіри.Виїзд організовує Фонд боротьби з раком.Обстеження здійснюватиме лікар-дерматовенеролог Волинського обласного шкірно-венерологічного диспансеруПрийом розпочнеться о 10:00.Телефон для довідок та запису: 03376 22150 (реєстратура).Обстеження є безкоштовним.

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