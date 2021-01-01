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У Маневичах безкоштовно обстежуватимуть на рак шкіри

У Маневичах безкоштовно обстежуватимуть на рак шкіри
23 вересня на базі амбулаторії загальної практики сімейної медицини у селищі Маневичі (вул. Незалежності, 3, 2 пов.) відбудеться виїзне дерматоскопічне обстеження на рак шкіри.

Виїзд організовує Фонд боротьби з раком.

Обстеження здійснюватиме лікар-дерматовенеролог Волинського обласного шкірно-венерологічного диспансеру Юлія Ніколайчук.

Прийом розпочнеться о 10:00.

Телефон для довідок та запису: 03376 22150 (реєстратура).

Обстеження є безкоштовним.

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Теги: обстеження, рак, Маневичі
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