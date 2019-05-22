Чому у Луцьку по-особливому святкують Різдво Пресвятої Богородиці 21 вересня





Про це йдеться у сюжеті



Десятки вірян зібралися біля храму Холмської ікони Богоматері у Луцьку не просто так. Сьогодні усі православні відзначають Різдво Пресвятої Богородиці. Саме звідси після служби й вирушили у хресну ходу вулицями Луцька. Це вже традиція, якої дотримуються із року в рік.



Збираються, аби разом помолитися, возвеличити та подякувати Богородиці, що покриває від зла. Вважають, що саме цього дня варто просити про найпотаємніше.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 21 вересня віряни відзначають Різдво Пресвятої Богородиці. Вперше відзначати свято почали в 5 столітті. У 10 столітті з’явилися ікони, присвячені Пресвятій Богородиці. одна із найстаріших у світі, датована 13-м століттям, й донині зберігається у Луцьку. Тож лучани це свято відзначають по-особливому.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу. Десятки вірян зібралися біля храму Холмської ікони Богоматері у Луцьку не просто так. Сьогодні усі православні відзначають Різдво Пресвятої Богородиці. Саме звідси після служби й вирушили у хресну ходу вулицями Луцька. Це вже традиція, якої дотримуються із року в рік.Збираються, аби разом помолитися, возвеличити та подякувати Богородиці, що покриває від зла. Вважають, що саме цього дня варто просити про найпотаємніше.

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