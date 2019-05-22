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Чому у Луцьку по-особливому святкують Різдво Пресвятої Богородиці 21 вересня

Чому у Луцьку по-особливому святкують Різдво Пресвятої Богородиці 21 вересня
21 вересня віряни відзначають Різдво Пресвятої Богородиці. Вперше відзначати свято почали в 5 столітті. У 10 столітті з’явилися ікони, присвячені Пресвятій Богородиці. одна із найстаріших у світі, датована 13-м століттям, й донині зберігається у Луцьку. Тож лучани це свято відзначають по-особливому.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

Десятки вірян зібралися біля храму Холмської ікони Богоматері у Луцьку не просто так. Сьогодні усі православні відзначають Різдво Пресвятої Богородиці. Саме звідси після служби й вирушили у хресну ходу вулицями Луцька. Це вже традиція, якої дотримуються із року в рік.

Збираються, аби разом помолитися, возвеличити та подякувати Богородиці, що покриває від зла. Вважають, що саме цього дня варто просити про найпотаємніше.

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Теги: свято, церква, Луцьк
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