До кінця тижня в «Інвесторі» – знижки на всі квартири та комерцію*
Сьогодні, 19:40
З нагоди всесвітнього розпродажу, відомого як «чорна п’ятниця», Будівельна компанія «Інвестор» підготувала знижки для покупців житла та комерційної нерухомості.
Кожен клієнт, який завітає до відділу продажів із 22 до 26 листопада, гарантовано отримає знижку. Її розмір визначить сам, витягнувши відповідний купон на суму від 100 до 300 гривень на ціні кожного квадратного метра.
Таким чином, можна зекономити:
до 25 000 грн - при покупці 3-кімнатної квартири 82,05 м2 у ЖК “Супернова” (м. Луцьк);
до 20 000 грн - при покупці квартири з 2 спальнями 68,89 му в ЖК “Амстердам” (с. Струмівка);
до 29 000 грн - при покупці комерційного приміщення 96,56 м2 в ЖК “Амстердам” (с. Струмівка);
до 37 000 грн - при покупці комерційного приміщення 123,66 м2 у ЖК “Парковий квартал” (м. Ковель).
Також в “Інвесторі” анонсували ще одну акцію - “Шукайте друзів 2.0”. Деталі обіцяють розголосити згодом, більше інформації можна отримати на сайті компанії.
Які ще акції діють в Будівельній компанії “Інвестор” - дізнавайтеся у відділах продажів:
+38 067 543 38 24
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Кожен клієнт, який завітає до відділу продажів із 22 до 26 листопада, гарантовано отримає знижку. Її розмір визначить сам, витягнувши відповідний купон на суму від 100 до 300 гривень на ціні кожного квадратного метра.
Таким чином, можна зекономити:
до 25 000 грн - при покупці 3-кімнатної квартири 82,05 м2 у ЖК “Супернова” (м. Луцьк);
до 20 000 грн - при покупці квартири з 2 спальнями 68,89 му в ЖК “Амстердам” (с. Струмівка);
до 29 000 грн - при покупці комерційного приміщення 96,56 м2 в ЖК “Амстердам” (с. Струмівка);
до 37 000 грн - при покупці комерційного приміщення 123,66 м2 у ЖК “Парковий квартал” (м. Ковель).
Також в “Інвесторі” анонсували ще одну акцію - “Шукайте друзів 2.0”. Деталі обіцяють розголосити згодом, більше інформації можна отримати на сайті компанії.
Які ще акції діють в Будівельній компанії “Інвестор” - дізнавайтеся у відділах продажів:
+38 067 543 38 24
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода у Луцьку на завтра, 23 листопада
Сьогодні, 20:00
До кінця тижня в «Інвесторі» – знижки на всі квартири та комерцію*
Сьогодні, 19:40
15-річний підліток створив фейкову «Дію»
Сьогодні, 19:12
Де у Луцьку не буде світла завтра, 23 листопада
Сьогодні, 19:00
Медіа