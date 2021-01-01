До кінця тижня в «Інвесторі» – знижки на всі квартири та комерцію*





Кожен клієнт, який завітає до відділу продажів із 22 до 26 листопада, гарантовано отримає знижку. Її розмір визначить сам, витягнувши відповідний купон на суму від 100 до 300 гривень на ціні кожного квадратного метра.



Таким чином, можна зекономити:



до 25 000 грн - при покупці 3-кімнатної квартири 82,05 м2 у ЖК “Супернова” (м. Луцьк);

до 20 000 грн - при покупці квартири з 2 спальнями 68,89 му в ЖК “Амстердам” (с. Струмівка);

до 29 000 грн - при покупці комерційного приміщення 96,56 м2 в ЖК “Амстердам” (с. Струмівка);

до 37 000 грн - при покупці комерційного приміщення 123,66 м2 у ЖК “Парковий квартал” (м. Ковель).



Також в “Інвесторі” анонсували ще одну акцію - “Шукайте друзів 2.0”. Деталі обіцяють розголосити згодом, більше інформації можна отримати на сайті компанії.





Які ще акції діють в Будівельній компанії “Інвестор” - дізнавайтеся у відділах продажів:



+38 067 543 38 24



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



Сайт: investor.lutsk.ua



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З нагоди всесвітнього розпродажу, відомого як «чорна п’ятниця», Будівельна компанія «Інвестор» підготувала знижки для покупців житла та комерційної нерухомості.Кожен клієнт, який завітає до відділу продажів із 22 до 26 листопада, гарантовано отримає знижку. Її розмір визначить сам, витягнувши відповідний купон на суму від 100 до 300 гривень на ціні кожного квадратного метра.Таким чином, можна зекономити:- при покупці 3-кімнатної квартири 82,05 м2 у ЖК “Супернова” (м. Луцьк);- при покупці квартири з 2 спальнями 68,89 му в ЖК “Амстердам” (с. Струмівка);- при покупці комерційного приміщення 96,56 м2 в ЖК “Амстердам” (с. Струмівка);- при покупці комерційного приміщення 123,66 м2 у ЖК “Парковий квартал” (м. Ковель).Також в “Інвесторі” анонсували ще одну акцію -. Деталі обіцяють розголосити згодом, більше інформації можна отримати на сайті компанії.Які ще акції діють в Будівельній компанії “Інвестор” - дізнавайтеся у відділах продажів:+38 067 543 38 24Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)Сайт: investor.lutsk.uaFacebook: investorlutsk Інстаграм: bud.investor Youtube: Інвестор

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