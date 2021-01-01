«Червона» зона на Волині діятиме ще щонайменше тиждень

Волинська область все ще перевищує норму по двох індикаторних показниках: рівень госпіталізації та коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування. Проте, фіксують зниження показника завантаженості ліжок та виявлення нових випадків захворювання на COVID-19.Про це сьогодні, 22 листопада, під час онлайн-брифінгу повідомила заступниця голови Волинської ОДАТак, станом на сьогодні, 22 листопада, у Волинській області виявили 340 нових випадків коронавірусної хвороби. Померли 10 волинян, одужали – 277.На Волині досі перевищені два індикаторні показники. Рівень госпіталізації коливається від 76,9 до 78, 2 на 100 тисяч населення при нормі 60. Коефіцієнт виявлення нових випадків - 21, 3-21, 9 при нормі до 20.За словами Людмили Тимощук, у Волинській області спостерігають зниження показника завантаженості ліжок – 57%, із доступом до кисню – 47,5%.«По цьому показнику ми вже виходимо із «червоної» зони», - додала заступниця голови Волинської ОДА.Однак, Людмила Тимощук каже, що перебіг хвороби в області є важкимта небезпечним. За минулий тиждень в області померли 114 волинян, перед тим було 105.На запитання, коли Волинь вийде з «червоної» зони, Людмила Тимощук відповіла: «Сказати чітко, що якогось числа знімуть «червону» зону, я не можу. Але за нашими розрахунками, цей тиждень на Волині ще діятиме червоний рівень епідбезпеки, бо у нас є перевищення по двох показниках».